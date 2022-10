Produção de minério da Vale sobe para 89,7 milhões de toneladas no 3º trimestre

Por Estadão - Estadão 8

Advertisement

Advertisement

Advertisement

A produção de minério de ferro da Vale atingiu 89,7 milhões de toneladas no terceiro trimestre de 2022, uma alta de 1,1% em relação a igual período do ano passado, refletindo o período seco no Sistema Norte e maiores compras de minério de terceiros e produção no Sistema Sul.

Continua depois da publicidade

Na comparação com o segundo trimestre, houve alta de 21% no volume produzido pela mineradora.

Já a produção de pelotas fechou o terceiro trimestre de 2022 em 8,256 milhões de toneladas, queda de 1% na comparação com o mesmo período de 2021. De acordo com a mineradora, na comparação com o trimestre imediatamente anterior, a produção de pelotas foi 4,8% menor.

As vendas de finos e pelotas de minério de ferro aumentaram 6% para 77,6 milhões de toneladas.

Continua depois da publicidade

“A diferença usual entre produção e vendas no terceiro trimestre foi resultado dos estoques em trânsito ao longo da cadeia, que a Vale espera reverter no próximo trimestre, a depender das condições de mercado”, informou a mineradora.

Denise Luna

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].