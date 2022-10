Lula tem 53,5% dos votos válidos e Bolsonaro 46,5%, diz pesquisa CNT/MDA

Por Estadão - Estadão 4

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Pesquisa do instituto MDA Pesquisa, encomendada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), divulgada nesta segunda-feira (17) mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na liderança no segundo turno para a presidência da República, acumulando 48,1% dos votos totais, contra 41,8% do presidente Jair Bolsonaro (PL) na pesquisa estimulada. Considerando apenas os votos válidos – são excluídos votos brancos, nulos e de eleitores que se declaram indecisos – Lula pontua 53,5% e Bolsonaro 46,5%.

Continua depois da publicidade

Na pesquisa espontânea, o ex-presidente apresenta 46,4% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro tem 40,6%. Brancos e nulos somam 6,3% e indecisos, 6,7%. Já na estimulada, votos brancos, nulos e eleitores que não irão votar são 6%, enquanto os indecisos somam 4,1%.

Na análise da série histórica da pesquisa estimulada, que mostra dados desde julho de 2021, o petista apresenta neste levantamento o menor índice de intenções de votos, enquanto que Bolsonaro tem seu melhor desempenho. Em comparação com o levantamento divulgado em 30 de setembro, dois dias antes do primeiro turno, Lula apresentava 50% das intenções de voto no segundo turno, enquanto Bolsonaro somava 41%.

A escolha do candidato é considerada definitiva por 95,1% dos eleitores do atual presente contra 94,2% dos do petista.

Continua depois da publicidade

Para o levantamento, foram realizadas 2.002 entrevistas no intervalo de 14 a 16 de outubro deste ano. A margem de erro é de 2,2 p.p., e o nível de confiança é de 95%. O número do registro no Tribunal Superior Eleitoral é BR 05514/2022.

Sofia Aguiar e Elizabeth Lopes

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].