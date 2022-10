UE impõe sanções a indivíduos e entidades do Irã por repressão a manifestantes

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

Advertisement

A União Europeia (UE) anunciou sanções nesta segunda-feira, dia 17, a 11 indivíduos e quatro entidades do Irã, em resposta à repressão de manifestantes que têm protestado pela morte de Mahsa Amini. No mês passado, Amini, de 22 anos, faleceu três dias depois de ser detida pela polícia da moralidade em Teerã por, supostamente, se recusar a usar o hijab, o véu islâmico. As sanções impedem a entrada na UE dos indivíduos punidos e congelam seus bens, assim como os das entidades envolvidas. Incluindo medidas desta segunda-feira, a UE já puniu 97 indivíduos e oito entidades do Irã por violações de direitos humanos.

Continua depois da publicidade

Sergio Caldas

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].