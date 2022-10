Após debate, Bolsonaro e Moro dizem ter mais convergências do que divergências

Por Estadão - Estadão 13

Advertisement

Advertisement

Advertisement

O presidente Jair Bolsonaro (PL) deixou o debate da TV Bandeirantes na noite deste domingo (16) acompanhado pelo senador eleito Sergio Moro (União Brasil-PR). A jornalistas, os dois disseram ter mais convergências do que divergências. O ex-juiz da Lava Jato deixou o cargo de ministro da Justiça de Bolsonaro acusando o presidente de interferência na Polícia Federal.

Continua depois da publicidade

“Tivemos divergências, mas nossas convergências são muito maiores. Temos um projeto de Brasil”, afirmou Bolsonaro. De acordo com o chefe do Executivo, Moro poderia falar por ele sobre as declarações do rival Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no debate sobre corrupção. “Moro tem conhecimento profundo de como foi corrupção no Brasil”, declarou o candidato à reeleição.

Moro afirmou que Lula “não conseguiu responder”” perguntas importantes e mentiu ao dizer que os diretores da Petrobras envolvidos em corrupção não teriam sido indicados pela Presidência da República. O ex-juiz também negou a intenção de integrar o Executivo novamente caso Bolsonaro seja reeleito.

Eduardo Gayer, Matheus de Souza, Sofia Aguiar e Bruno Luiz

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].