Ucrânia: explosões são ouvidas no centro de Kiev

Várias explosões foram registradas no centro de Kiev, na Ucrânia, nesta segunda-feira, 17, uma semana após a Rússia ter orquestrado um ataque aéreo maciço e coordenado em todo o país.

O prefeito da cidade, Vitali Klichko, disse que o distrito central de Shevchenko foi atingido e pediu aos moradores que se refugiem. As explosões no início da manhã provocaram um incêndio em um prédio não residencial e danificaram vários blocos de apartamentos, segundo afirmou Klichko, em seu canal no Telegram. Nenhum outro detalhe foi imediatamente divulgado. Ainda não há informações sobre vítimas.

Os estrondos aconteceram na mesma região onde, há uma semana, um míssil atingiu um parquinho infantil e um cruzamento perto dos principais edifícios da Universidade Nacional de Kiev. Postagens de mídia social mostraram um incêndio na área do aparente ataque, com fumaça preta subindo na luz da manhã.

As forças russas atacaram Kiev com drones iranianos Shahed, escreveu Andrii Yermak, chefe do gabinete do presidente ucraniano, em uma publicação no telegram. A Rússia tem usado repetidamente os chamados “drones suicidas” nas últimas semanas para atingir centros urbanos e infraestrutura, incluindo usinas de energia. Fonte: Associated Press.

