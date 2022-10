Ucrânia: Diplomata diz haver esperança por verba para custear satélites de Musk

Por Estadão - Estadão 4

Uma diplomata ucraniana expressou otimismo no domingo sobre garantir o dinheiro necessário para a operação contínua de uma rede de satélites financiada pelo bilionário Elon Musk, que forneceu contatos humanitários e de campo de batalha importantes na guerra com a Rússia.

“Está lá, está funcionando”, disse a enviada, Oksana Markarova. “Vai precisar trabalhar por mais tempo”. Ela não indicou se Musk concordou em continuar financiando o serviço de internet Starlink, da empresa de foguetes SpaceX, na Ucrânia, mas disse que a colaboração do país com a companhia tem sido excelente.

“Conseguimos os Starlinks na Ucrânia muito rapidamente, em algumas áreas para apoio humanitário, é a única conexão que temos”, disse Markarova ao programa “Face the Nation” da CBS. “E é muito importante continuar tendo isso e tenho certeza de que encontraremos uma solução.”

Na sexta-feira, altos funcionários dos Estados Unidos confirmaram que Musk havia pedido ao Departamento de Defesa que assumisse o financiamento do serviço que a Starlink fornece na Ucrânia. Desde fevereiro a empresa de Musk tem fornecido comunicações essenciais, com serviço de internet de banda larga usando mais de 2.200 satélites de baixa órbita.

Ontem, Musk sugeriu em um tweet que a SpaceX pode continuar financiando a Starlink, embora seu tom e palavras também levantem a possibilidade de que o CEO da Tesla esteja apenas sendo sarcástico. Não está claro se a SpaceX realmente estabeleceu planos futuros para serviço na Ucrânia.

“Para o inferno com isso… mesmo que a Starlink ainda esteja perdendo dinheiro e outras empresas estejam recebendo bilhões de dólares dos contribuintes, continuaremos financiando o governo da Ucrânia de graça”, twittou Musk no sábado. De acordo com outra publicação do bilionário, o apoio à comunicação da Ucrãnia tem custado a SpaceX US$ 20 milhões por mês.

