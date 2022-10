5 produções com Fernanda Montenegro para assistir no streaming

Por Estadão - Estadão 4

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Fernanda Montenegro, considerada uma das maiores atrizes da história da TV e do cinema no Brasil, comemora seu aniversário de 93 anos de idade neste domingo, 16.

Continua depois da publicidade

Confira abaixo cinco sugestões de filmes e uma novela com a artista disponíveis para assistir no serviço de streaming Globoplay.

Central do Brasil

Trabalho mais aclamado de sua carreira, o longa de Walter Salles rendeu a indicação de Fernanda Montenegro ao Oscar de melhor atriz em 1999, ao lado de nomes como Meryl Streep, Cate Blanchett, Emily Watson e Gwyneth Paltrow, a vencedora. O longa retrata a relação de Dora, sua personagem, e o menino Josué, que perde a mãe e se vê sozinho no Rio de Janeiro. A mulher, que ganha dinheiro escrevendo cartas para analfabetos na Central do Brasil, mas não as envia pelo correio como prometido, se junta ao jovem e vai atrás do endereço que tem do pai dele, desbravando o interior do País.

Continua depois da publicidade

Belíssima

Os 209 capítulos da novela de Silvio de Abreu lançada em 2005 focam no romance entre Júlia, Glória Pires, e o grego Nikos, Tony Ramos, mas quem rouba a cena em muitos momentos é a vilã Bia Falcão, a rica e arrogante dona da empresa de lingeries Belíssima.

Eles Não Usam black-tie

Advertisement

Continua depois da publicidade

Fernanda Montenegro dá vida a Romana, esposa de Otávio, líder sindical vivido por Gianfrancesco Guarnieri. Os dois são pais de Tião (Carlos Alberto Riccelli) no filme de 1981 adaptado da peça teatral de mesmo nome escrita por Guarnieri, que ganhou impulso graças às greves na região do ABC paulista durante a ditadura militar.

Gilda, Lúcia e o Bode

Continuação do episódio de Amor e Sorte, projeto gravado na pandemia envolvendo atores da mesma família, o especial de Natal lançado em dezembro de 2020 traz a veterana atuando ao lado da filha, Fernanda Montenegro. Elas precisam lidar com o bode que a mãe adquiriu quando estavam confinadas na casa da serra. Com bom humor, retrata a relação entre mãe e filha em um dos mais recentes trabalhos da atriz.

Piedade

No filme, Fernanda Montenegro vive Dona Carminha, mãe do personagem de Irandhir Santos, mas que contracena também com o outro protagonista, Cauã Reymond. O diretor Cláudio Assis sonhava com a presença da atriz no filme, que se passa no litoral de Pernambuco e ainda traz Matheus Nachtergaele e Gabriel Leone no elenco.

Redação, O Estado de S. Paulo

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].