Grêmio e Bahia empatam em Porto Alegre e ficam mais perto do acesso à Série A

Cada vez mais perto do retorno à Série A, Grêmio e Bahia empataram por 1 a 1, neste domingo, em Porto Alegre, pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os dois times tinham chance de confirmar o acesso neste fim de semana, mas a igualdade no placar impediu a celebração da vaga na primeira divisão.

Lucas Mugni marcou para os visitantes ainda no primeiro tempo, enquanto Thiago Santos deixou tudo igual para os gaúchos na segunda etapa.

Com o resultado, o Grêmio segue na segunda colocação, agora com 58 pontos. Já o Bahia vem logo abaixo, em terceiro com 57. O Sport, primeiro time fora do G-4, tem 53. Por isso, ambas as equipes seguem dependendo apenas de suas próprias forças para jogar a Série A em 2023.

O Grêmio começou a partida fazendo pressão na área do Bahia e criou várias oportunidades de gol do duelo. A primeira delas saiu aos 19 minutos, quando Biel chegou batendo colocado da entrada da área, mas mandou para fora. Já aos 31 minutos, Thaciano recebeu um cruzamento rasteiro, de frente para o gol, mas foi bloqueado na hora do chute.

Sofrendo com a saída de bola, o Bahia pouco ameaçou, mas quando teve chance, foi fatal e já nos acréscimos da primeira etapa, conseguiu abrir o placar. Aos 48 minutos, Vitor Jacaré fez um cruzamento fechado na área e no primeiro momento, o goleiro Gabriel Grando fez a defesa. Mas, no rebote, a bola caiu nos pés de Lucas Mugni, que só teve o trabalho de empurrar para o gol.

Na volta do intervalo, já com a torcida fazendo pressão nas arquibancadas, o Grêmio foi para cima e até conseguiu balançar as redes com Thiago Santos aos 18 minutos, mas como o volante estava em impedimento, o árbitro invalidou o lance. Na sequência, o Bahia teve duas boas oportunidades se ampliar, com Patrick e Luiz Otávio, ambos de cabeça, mas o goleiro Gabriel Grando fez duas belas defesas.

Depois de uma certa insistência, o Grêmio conseguiu empatar nos minutos finais. Aos 40 minutos, Guilherme foi até a linha de fundo e cruzou na segunda trave. Desta vez, Thiago Santos aproveitou o vacilo da defesa e de cabeça, estufou as redes. A partir daí, os dois times foram para o tudo ou nada, mas o duelo terminou mesmo com o empate por 1 a 1.

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da 36ª e antepenúltima rodada da Série B. No sábado, dia 22, o Bahia recebe o Vila Nova, na Arena Fonte Nova, às 16h30. No domingo, dia 23, o Grêmio jogará contra o Náutico, fora de casa, no estádio dos Aflitos, às 16h.

FICHA TÉCNICA:

GRÊMIO 1 X 1 BAHIA

GRÊMIO – Gabriel Grando; Edilson (Leonardo), Pedro Geromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa; Villasanti, Lucas Leiva (Thiago Santos) e Bitello (Elkeson); Gabriel Teixeira, Diego Souza e Thaciano (Guilherme). Técnico: Renato Gaúcho.

BAHIA – Matheus Claus; André (Marcinho), Ignácio, Luiz Otávio e Luiz Henrique; Patrick de Lucca, Lucas Mugni (Miqueias) e Daniel (Rezende); Caio Vidal (Raí Nascimento), Vitor Jacaré e Ricardo Goulart (Matheus Davó). Técnico: Eduardo Barroca.

GOLS – Lucas Mugni, aos 48 minutos do primeiro tempo. Thiago Santos, aos 38 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Edilson, Marcinho e Mateus Claus (Grêmio); Caio Vidal, Daniel e Ricardo Goulart (Bahia).

ÁRBITRO – Luiz Flávio de Oliveira (SP).

RENDA – R$ 1.932.002,00.

PÚBLICO – 42.804 pagantes (44.648 no total).

LOCAL – Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).

