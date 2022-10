Napoli vira sobre o Bologna e reassume a liderança do Italiano; Milan é o 3º

Por Estadão - Estadão 5

Invicto no Campeonato Italiano, o Napoli conquistou a sexta vitória consecutiva ao bater o Bologna por 3 a 2, na tarde deste domingo, no estádio Diego Armando Maradona, pela décima rodada. O resultado serviu para desbancar a Atalanta e retomar a liderança da tabela.

A vitória levou o Napoli aos 26 pontos, dois a mais do que a Atalanta. A dupla ainda segue invicta. Já o Bologna ficou na 17ª posição, com sete pontos.

Com o apoio dos seus torcedores, o Napoli fez um primeiro tempo alucinante e criou inúmeras oportunidades de gol. Já o Bologna esperou o momento certo para atacar e foi preciso. Aos 41 minutos, Cambiaso achou Joshua Zirkzee livre dentro da área. Ele só teve o trabalho de deslocar o goleiro e mandar no fundo das redes.

Mas o Napoli não se intimidou e conseguiu reagir ainda no primeiro tempo. Aos 45 minutos, Juan Jesus aproveitou o rebote para igualar o marcador. O gol abriu a porteira para a grande sensação do Italiano, que fez o segundo aos quatro minutos da etapa complementar, com Lozano.

O Bologna, no entanto, não se rendeu. O time visitante ficou com a posse de bola e respondeu imediatamente. Aos seis minutos, Musa Borrow arriscou de longe e fez um golaço. Após igualar o placar, o Bologna recuou e voltou a chamar o Napoli para o seu campo defensivo.

E o ex-time de Maradona não largou o osso e foi buscar a vitória com gol de Osimhen aos 24 minutos. Ele saiu na frente do goleiro Skorupski e chutou rasteiro para confirmar os três pontos ao Napoli.

MILAN VENCE

O time de Milão não quis ficar atrás na briga pelo título do Italiano. Neste domingo, sofreu, mas venceu o Verona por 2 a 1, fora de casa. Veloso, contra, e Tonali marcaram os gols do time visitante. Gunter descontou. A vitória levou o Milan para a terceira posição, com 23 pontos, e deixou o Verona dentro da zona de rebaixamento, com apenas cinco.

O Milan deu indícios de que venceria fácil. Logo aos nove minutos, abriu o placar com gol contra de Veloso, mas o Verona quis complicar a vida do rival e empatou, aos 19, em um arremate de Gunter que desviou na defesa rossonera. No sufoco, o Milan fez o gol da vitória aos 36. Toneli chutou rasteiro para o fundo das redes.

MAIS JOGOS – Os outros dois jogos deste domingo terminaram empatados. Em duelo direto pelas primeiras posições, Lazio (3º) e Udinese (4º) ficaram no 0 a 0, ambos com 21 pontos. Já o Spezia (15º) cedeu o empate por 2 a 2 ao vice-lanterna Cremonese.

