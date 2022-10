Com gol de Salah, Liverpool surpreende e derrota o City; Arsenal lidera

Por Estadão - Estadão 6

Apesar de toda badalação pela contratação de Haaland e ser considerado por muitos como a melhor equipe do mundo, o Manchester City não foi páreo para o Liverpool, que venceu por 1 a 0, na tarde deste domingo, no Anfield, pela 11ª rodada do Campeonato Inglês. O gol solitário foi marcado por Salah, após uma linda assistência do goleiro Alisson.

A vitória faz o Liverpool reagir na competição após quatro tropeços consecutivos e impede que o Manchester City dispare na tabela de classificação. O time de Salah e companhia tem 13 pontos, na oitava posição, contra 23 dos comandados de Pep Guardiola. O líder é o Arsenal, com 27.

O que se viu neste domingo foi um jogo nervoso e muito disputado. Durante toda a semana, Klopp tentou explicar como parar Haaland, e conseguiu. O atacante não teve muito espaço no primeiro tempo e foi criar a melhor chance aos 39 minutos. De Bruyne cruzou e o camisa 9 cabeceou para a defesa de Alisson.

O goleiro e o atacante travaram bons duelos, mas o titular da seleção brasileira levou a melhor. O Liverpool foi mais cauteloso nos primeiros 45 minutos e assustou em chegadas surpresas de seus laterais, principalmente com Robertson. Mas Ederson, outro que também estará na Copa do Mundo, também fez boas intervenções.

No segundo tempo, os times começaram a se arriscar e mais chances foram criadas. Aos 18 minutos, Gündogan fez grande jogada e deixou com Haaland. O atacante exigiu um milagre de Alisson. Antes, o City teve um gol anulado marcado por Foden. O árbitro assinalou falta de ataque.

No entanto, o que todos menos esperavam aconteceu aos 30 minutos. Alisson foi sair jogando, escorregou, mas mandou a bola nos pés de Salah. O atacante girou caprichosamente em cima de Cancelo, saiu na cara de Ederson e chutou com perfeição para confirmar a vitória do Liverpool. Antes do apito final, ainda deu tempo de Klopp ser expulso por reclamação.

ARSENAL LÍDER – Realizando a melhor campanha de sua história, com nove vitórias em dez jogos, o Arsenal se aproveitou da derrota do City para disparar na liderança do Inglês. Com gol de Saka, derrotou o Leeds United por 1 a 0, no Elland Road.

Fatos inusitados chamaram a atenção durante a vitória do Arsenal. Aos dez minutos do primeiro tempo, o árbitro chegou a interromper a partida e mandar os times para os vestiários até que uma falha no VAR fosse resolvida.

Com Gabriel Jesus e Martinelli entre os titulares, o Arsenal foi melhor até abrir o placar com Saka, que fez um gol meio sem ângulo. A partir daí o Leeds dominou, chegou a empatar, mas teve o gol anulado após o árbitro marcar falta de Bamford no brasileiro Gabriel Magalhães.

Apesar disso, o Leeds não desistiu e teve nos pés do próprio Bamford a chance de igualar o marcador de pênalti. Ele, no entanto, cobrou para fora. Nos minutos finais, o camisa 9 se envolveu em uma confusão com Gabriel Magalhães, que chegou a ser expulso, mas voltou a campo após análise do VAR. Nada que impedisse a vitória do Arsenal.

