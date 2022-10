Sylvester Stallone anuncia reality show sobre família após desistir do divórcio

Por Estadão - Estadão 9

Os bastidores do dia a dia da família de Sylvester Stallone será a nova aposta dos produtores do reality show Keeping Up With the Kardashaians. O site Daily Mail revelou que a família do ator irá protagonizar o próprio reality: Os Stallone.

As gravações já foram iniciadas e mostrará o artista ao lado da mulher, Jennifer Flavin e as três filhas modelos: Sophia, Sistine e Scarlet.

O anúncio acontece pouco mais de um mês depois da revelação do divórcio de Sylvester e Jennifer que, pouco tempo depois, se reconciliaram.

Ao site Page Six, um representante de Stallone disse que ele e Jennifer “decidiram se encontrar em casa, onde conversaram e conseguiram acertar suas diferenças. Os dois estão muito felizes”.

Ainda segundo o veículo, o tribunal em que corria o divórcio teria acatado um pedido para suspender temporariamente os procedimentos legais. A princípio, isso teria ocorrido para manter o processo privado, mas a motivação real foi o fato de o casal estar tentando retomar a relação.

