Rins vence etapa da Austrália de MotoGP e Bagnaia assume liderança do Mundial

Em uma corrida cheia de surpresas, Alex Rins roubou a cena ao vencer a etapa da Austrália de MotoGP na madrugada deste domingo, no circuito de Phillip Island. Francesco Bagnaia, que liderava a prova até a abertura da volta final, acabou em terceiro lugar, atrás de Marc Márquez, e assumiu a liderança do Mundial de pilotos com 233 pontos. A disputa contou ainda com uma queda de Fabio Quartararo, agora segundo colocado na briga pelo título.

Novo líder do Mundial, Francesco Bagnaia esteve muito perto de deixar a Austrália com mais uma vitória. Com o terceiro lugar, porém, ele agora abre uma vantagem de 14 pontos para o rival francês restando duas provas para o fim da temporada.

“Quando vi o Fabio fora, tudo mudou na minha estratégia de corrida. O que ficou claro para mim foi não cometer erros. Nas últimas seis voltas fiquei com pneu dianteiro destruído. Estou muito feliz com essa terceira colocação que é muito importante para o campeonato”, afirmou.

Satisfação de um lado, desilusão do outro. Essa é a mudança de perspectiva diante da situação de Fabio Quartararo. Depois de uma boa largada, quando chegou a ocupar o terceiro posto, o piloto da Yamaha cometeu um erro em que perdeu várias posições. Mas o pior ainda estava por vir. Restando 17 voltas, o francês caiu sozinho e abandonou a prova.

“Cometi um erro na curva e saí de lado. Tentei conservar os pneus para ultrapassar alguns pilotos, dei mais velocidade nas curvas e acabei caindo”, lamentou.

Apesar da desvantagem de 14 pontos para Bagnaia, Quartararo disse estar vivo na disputa pelo título nesta reta final de campeonato.

“Faltam duas corridas e tudo pode acontecer. Temos que manter o ritmo e tentar ser o mais rápido possível” comentou o piloto que se mantém com 219 pontos na classificação.

A corrida contou ainda com um outro acidente. Alex Márquez perdeu o controle de sua moto e acabou acertando Jack Miller. Os dois foram para fora da pista e também tiveram que abandonar a prova.

Sétimo piloto diferente a vencer na temporada, Alex Rins disse que o primeiro lugar teve um sabor especial.

“Não acreditei que seria capaz de lutar pela vitória. Na minha cabeça, o objetivo era tentar terminar entre os cinco primeiros, mas quando vi que estava confortável, forcei o ritmo e consegui a ultrapassagem no fim da prova”, comentou.

Os pilotos voltam às pistas no próximo domingo para a disputa da Etapa da Malásia, em Sepang, na penúltima corrida do calendário.

Confira o resultado da Etapa da Austrália

1.Alex Rins (Suzuki) – em 40min50s654

2.Marc Marquez (Honda) – a 0s186

3.Francesco Bagnaia (Ducati) – a 0s224

4.Marco Bezzecchi (VR46) – a 0s534

5.Enea Bastianini (Gresini) – a 0s557

6.Luca Marini (VR46) – a 0s688

7.Jorge Martin (Pramac) – a 0s884

8.Johann Zarco (Pramac) – a 3s141

9.Aleix Espargaró ( Aprilia) – a 4s548

10.Brad Binder (KTM) – a 5s940

11. Pol Espargaró (Honda) – a 11s048

12.Miguel Oliveira (KTM) – a 13s606

13.Cal Crutchow (Yamaha) – a 13s890

14.Darryn Binder (Yamaha) – a 14s526

15.Remy Gardner (KTM) – a 19s470

16.Raul Fernandez (KTM) – a 20s645

17.Maverick Viñales (Aprilia) – a 22s167

18.Joan Mir (Ducati) – a 23s489

19.Tetsuta Nagashima – a 39s618

20.Fabio Di Giannantonio – a 39s633

Não terminaram a corrida – Franco Morbidelli(Yamaha)

Fabio Quartararo (Yamaha)

Jack Miller(Ducati)

Alex Márquez (LCR)

