Fortaleza derrota América-MG no Independência e volta a sonhar com a Libertadores

No confronto direto de dois times que sonham com uma vaga na próxima Copa Libertadores, o Fortaleza levou a melhor e, com dois gols de Thiago Galhardo, superou o América-MG por 2 a 1, na noite deste sábado, no Independência, em Belo Horizonte (MG), em duelo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Novamente o time do técnico Juan Pablo Vojvoda entregou uma atuação sólida, chegando ao sexto jogo sem derrota, colando no G-6 na tabela. O Fortaleza ainda atuou metade do segundo tempo com um jogador a menos porque Caio Alexandre foi expulso.

Com o resultado, o Fortaleza dorme na nona colocação, com 44 pontos, com um ponto a menos que o próprio América-MG, que soma 45 e ocupa o oitavo lugar. Os dois times sonham com uma possível transformação de G-6 em G-8, já que os clubes brasileiros envolvidos nas finais da Copa do Brasil e Libertadores, não dão sinal de que sairão do G-6 até o fim do campeonato.

O primeiro tempo no Independência foi de duelo franco. Quem iniciou os trabalhos foram os visitantes, com Robson recebendo um longo lançamento e mandou uma bomba em cima de Matheus Cavichioli. A resposta dos donos da casa veio em uma cabeçada de Matheuzinho e em um chute de Henrique Almeida.

A partida seguia lá e cá, com ambos os times buscando o gol e pisando na área adversária. Com mais eficiência, o Fortaleza tirou o zero do marcador, com Thiago Galhardo, aos 33 minutos. Em belo contra-ataque, Pedro Rocha deu um belo passe para o atacante bater com categoria na saída do Cavichioli.

Após a abertura no placar, o América apertou o ritmo e seguiu rondando a área adversária, mas com dificuldade de encontrar espaços. A alternativa foi pelo alto: Luan Patrick cruzou e por pouco Henrique Almeida consegue cabecear. Na reta final, foi a vez de Felipe Azevedo tentar o gol. Em cruzamento vindo da esquerda, o atacante cabeceou para o chão, obrigando Fernando Miguel a espalmar.

No último lance, Alê teve a chance do empate.Após cobrança de falta alçada na área, a bola sobrou nos pés do meia, mas na hora de finalizar tirou tanto do goleiro, que acabou mandando para a linha de fundo.

A segunda etapa começou com o freio de mão puxado. O América com dificuldades para armar suas jogadas, enquanto o Fortaleza se fechava e apostava nos contragolpes para matar o confronto. Conforme o tempo passava, o time mandante tentava impor seu ritmo, acelerando as jogadas, o América começou a esbarrar na forte marcação do Fortaleza.

Quando tudo se encaminhava para um jogo tranquilo para o Fortaleza, o meia Caio Alexandre levou o segundo amarelo e acabou expulso aos 28 minutos. Foi a deixa para o América fazer sua blitz. Com o time todo avançado, o Fortaleza aproveitou a brecha e no contra ataque ampliou, novamente com Thiago Galhardo. O atacante partiu ainda do campo de defesa, saindo do impedimento, e disparou sozinho para finalizar na saída do goleiro, aos 37 minutos.

O gol foi um banho de água fria no América, que se desestabilizou de vez. Ainda viu o VAR anular o que seria o terceiro gol de Thiago Galhardo. O lateral Juninho Capixaba cruzou, a bola estava entrando, mas o atacante foi fominha e completou de cabeça. Galhardo, porém, estava em posição irregular.

Um minuto após anular o gol do Fortaleza, o árbitro assinalou pênalti para o América, em cima de Mastriani. O experiente Wellington Paulista chamou a responsabilidade e com categoria deslocou Fernando Miguel, colocando fogo na partida, aos 45 minutos.

O América-MG foi para o tudo ou nada, mas não conseguiu furar a retranca do Fortaleza, que, com um a menos, se fechou nos acréscimos e segurou uma importante vitória fora de casa.

Na próxima rodada, o América-MG continua em Belo Horizonte (MG), onde recebe o Flamengo na Arena Independência, no sábado (22), às 19h. O Fortaleza joga somente na segunda-feira que vem, dia 24, diante do Atlético-MG na Arena Castelão, às 20h, em Fortaleza (CE).

FICHA TÉCNICA:

AMÉRICA-MG 1 X 2 FORTALEZA

AMÉRICA-MG – Matheus Cavichioli; Luan Patrick, Éder, Ricardo Silva e Marlon (Danilo Avelar); Juninho (Wellington Paulista), Alê, Matheusinho, Felipe Azevedo (Aloísio) e Gustavo (Benítez); Henrique Almeida (Mastriani). Técnico: Vagner Mancini.

FORTALEZA – Fernando Miguel; Tinga, Britez, Titi e Juninho Capixaba; Caio Alexandre, José Welison e Hércules (Ronald); Pedro Rocha (Romarinho) (Habraão), Thiago Galhardo (Moisés) e Robson (Lucas Crispim). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

GOLS – Thiago Galhardo, aos 33 minutos do primeiro tempo. Galhardo, aos 37, e Wellington Paulista (pênalti), aos 45 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Henrique Almeida (América-MG); Romarinho e Tinga (Fortaleza).

CARTÃO VERMELHO – Caio Alexandre (Fortaleza).

ÁRBITRO – Vinícius Gonçalves Dias Araújo (SP).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Independência, em Belo Horizonte (MG).

