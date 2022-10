Com reservas, Flamengo vence Atlético-MG e sobe para 3º no Brasileirão

Por Estadão - Estadão 9

Sem contar com seus titulares até mesmo no banco de reservas, o Flamengo superou o Atlético-MG por 1 a 0, na noite deste sábado, no Maracanã, e subiu na tabela do Brasileirão, apesar do foco total na final da Copa do Brasil. Everton Cebolinha foi o autor do único gol da partida, válida pela 32ª rodada.

Curiosamente, a partida envolveu dois dos times cotados para faturar o título do Brasileirão, segundo as estimativas dos especialistas no início do campeonato. Fla e Atlético poderiam até fazer uma “final” antecipada neste sábado caso os prognósticos tivessem se confirmado. Mas o confronto desta noite foi de coadjuvantes, praticamente fora da briga pelo troféu, e de nível técnico abaixo do esperado

Mesmo poupando seus titulares, por conta do jogo da volta na final da Copa do Brasil, na quarta que vem, o Fla somou mais três pontos e chegou aos 55 pontos (distante dos 67 do líder Palmeiras, que ainda jogará na rodada) e voltou para o terceiro lugar da tabela. O Atlético estacionou nos 47, cada vez mais longe dos líderes. O time mineiro termina o sábado na sétima colocação, tecnicamente fora da zona de classificação para a próxima Copa Libertadores.

No Maracanã, o técnico Dorival Junior poupou praticamente todo o time titular do Flamengo. Somente o goleiro Santos e o volante João Gomes, suspenso para a partida decisiva, estiveram em campo neste sábado. Do outro lado, o Atlético tinha o retorno de Hulk, recuperado de uma lesão na panturrilha esquerda.

Apesar da formação alternativa, o Flamengo foi melhor durante a maior parte do primeiro tempo. A equipe carioca era mais rápida na saída de bola, praticamente não levava sustos na defesa e ainda conseguia chegar ao ataque com certo perigo, sob a liderança de Marinho e Everton Cebolinha.

O Atlético elevou seu nível de jogo a partir dos 30 minutos. Foram duas grandes chances em apenas dois minutos, com Nacho e Hulk, em forte finalização de fora da área. O goleiro Santos precisou trabalhar para evitar o gol atleticano.

E foi justamente quando a equipe mineira crescia em campo que o Flamengo abriu o placar. Aos 37, Fabrício Bruno levantou na área, de longe, e Everton Cebolinha ganhou de Guga na bola aérea e escorou de cabeça para as redes. Na sequência, o atacante quase anotou o segundo, em chute de longe. Everson fez boa defesa.

Ciente das dificuldades do Atlético no ataque, Cuca começou o segundo tempo com mudança importante. Trocou o volante Otávio pelo atacante Pavón, deixando a equipe mais ofensiva. Em seguida, Cuca sacou Keno, machucado, para a entrada de Ademir, fortalecendo o meio-campo.

Em busca do prejuízo, o Atlético, de fato, foi para cima. Passou a controlar o jogo e criar as melhores oportunidades de gol. Numa das mais perigosas, Nacho quase empatou aos 11. Três minutos depois, Ademir também parou em mais uma boa defesa de Santos, melhor jogador do Flamengo na partida.

Mesmo com mais ímpeto, o time mineiro não conseguia se impor em campo diante dos reservas do Flamengo. Ao mesmo tempo em que levava perigo no ataque, sofria sustos na defesa. O duelo ganhou em equilíbrio nos minutos finais, tanto em chances de gol quanto na posse de bola. E o time mandante soube ser mais eficiente ao sustentar a vantagem até o apito final.

FICHA TÉCNICA:

FLAMENGO 1 X 0 ATLÉTICO-MG

FLAMENGO – Santos; Varela, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas; João Gomes, Matheuzinho e Victor Hugo (Daniel Cabral); Marinho (Werton), Everton Cebolinha (Igor Jesus) e Matheus França (Mateusão). Técnico: Dorival Junior.

ATLÉTICO-MG – Everson; Guga (Mariano), Nathan Silva, Alonso e Dodô; Allan, Otávio (Pavón) e Nacho Fernández (Vargas); Zaracho, Keno (Ademir) e Hulk (Alan Kardec). Técnico: Cuca.

GOL – Everton Cebolinha, aos 37 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Matheus França, Fabrício Bruno, Santos e Victor Hugo.

ÁRBITRO – Ramon Abatti Abel (SC).

RENDA – R$ 2.479.344,25.

PÚBLICO – 48.966 pagantes (51.179 no total).

LOCAL – Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

