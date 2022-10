Richarlison chora ao falar de lesão e teme perder Copa do Mundo

Por Estadão - Estadão 11

O atacante Richarlison saiu de campo mancando neste sábado, ao fim do jogo entre Tottenham e Everton pelo Campeonato Inglês. Depois da partida, ele caminhava de muletas e estava visivelmente abatido, com dores na panturrilha esquerda. O jogador da seleção brasileira se mostrou preocupado que a lesão muscular atrapalhe seus planos de disputar a Copa do Mundo do Catar, no mês que vem.

Ele disse que ainda realizará exames médicos para saber detalhes da contusão. “É difícil falar. Estou próximo da realização do meu sonho (disputar a Copa do Mundo). Eu já sofri uma lesão parecida. Que eu consiga curar o mais rápido possível. Da última vez que tive isso, fiquei dois meses para me recuperar, lá no Everton. Na segunda-feira, tenho exame para fazer. Até para andar, dói”, disse, com os olhos marejados, à ESPN Brasil.

Richarlison é o vice-artilheiro da seleção brasileira no ciclo para a Copa do Mundo do Catar, com 17 gols, um a menos que Neymar. Ele foi o segundo jogador que mais vezes entrou em campo (38), sendo superado apenas pelo zagueiro Marquinhos. O atacante tem a confiança da comissão técnica e é um dos favoritos para vestir a camisa 9 do Brasil no Mundial.

Ele deixou o Everton e se transferiu para o Tottenham no início da temporada. Pelo time londrino, marcou dois gols e deu duas assistências em 13 partidas até aqui.

