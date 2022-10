Kane marca, Tottenham vence Everton e segue em 3º no Campeonato Inglês

Por Estadão - Estadão 2

Uma das principais surpresas do Campeonato Inglês, o Tottenham se manteve na terceira posição e se aproximou dos líderes Arsenal e Manchester City ao derrotar o Everton por 2 a 0, na tarde deste sábado, no Tottenham Hotspur Stadium, pela 11ª rodada. Um dos gols foi marcado pelo artilheiro Harry Kane.

Com o resultado, o Tottenham continuou na terceira posição, agora, com 23 pontos, atrás apenas de Arsenal (24) e Manchester City (23), que ainda entrarão em campo na rodada. Já o Everton ficou na 12ª colocação, com dez, longe das zonas de classificação para os campeonatos europeus.

Sabendo da força de ataque do Tottenham com Son, Richarlison e Kane, o Everton fez a sua defesa praticamente com duas linhas de quatro. O time visitante apostou em uma formação mais cautelosa e tentou explorar o contra-ataque, mas não conseguiu assustar o trio defensivo do rival, formado por Davies, Dier e Romero.

O Tottenham teve a posse de bola no primeiro tempo, mas a melhor chance foi do Everton. Após uma falha defensiva do time da casa, Amandou Onana recebeu dentro da área e jogou por cima do travessão, aos 43 minutos. A resposta foi nos acréscimos. Harry Kane achou Richarlison. O atacante, aposta de Tite na seleção brasileira, também pegou muito forte na bola, que passou perto do travessão.

No segundo tempo, a partida continuou muito disputada, mas o Tottenham contou com um pênalti cometido por Pickford em cima de Paul Tierney para inaugurar o marcador. Aos 14 minutos, Kane foi para a cobrança, mandou para o canto esquerdo e fez 1 a 0.

O gol tirou um peso das costas do Tottenham, que passou a administrar a vantagem. O time da casa ficou aguardando um erro do Everton para ampliar e isso aconteceu aos 41 minutos. Bentancur encontrou Pierre-Emile Hojbjerg livre, na entrada da área. Ele soltou a bomba e deixou o seu.

O 2 a 0 no placar fez com que o Everton se entregasse. Melhor para o Tottenham, que conseguiu poupar esforços para seguir brigando pelas primeiras posições do torneio.

Mais cedo, três jogos foram realizados. O Wolverhampton deixou a zona de rebaixamento ao fazer 1 a 0 no lanterna Nottingham Forest. Rubem Neves fez o gol da vitória. Com isso, chegou aos nove pontos, contra apenas cinco do seu rival.

As duas outras partidas terminaram empatadas. O Leicester (cinto pontos) ficou no 0 a 0 com o Crystal Palace (dez). Já o Fulham (12) cedeu igualdade ao Bournemouth (13) por 2 a 2. Diop e Mitrovic anotaram para o Fulham enquanto Solanke e Lerma descontaram.

