Bolsonaro exalta ministros nordestinos e nega aumento da gasolina

Por Estadão - Estadão 4

Em comício em Teresina, no Piauí, o presidente Jair Bolsonaro (PL) segue na busca por conquistar o voto dos nordestinos. Durante fala a apoiadores na manhã deste sábado, 15, afirmou que, de seus 22 ministros, “seis são cabra da peste do Nordeste”, além de dizer que seu governo “trouxe água para o Nordeste” enquanto “ele (Lula) não trouxe água para seus irmãos do Nordeste”. Ainda visando contornar a repercussão negativa da fala associando o sucesso de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas urnas da região ao analfabetismo, Bolsonaro garantiu que sua filha “tem sangue nordestino correndo nas veias”.

Em outro trecho do discurso, o presidente negou a possibilidade de uma elevação do preço dos combustíveis após o segundo turno da eleição, no fim deste mês. “Dizer que vai aumentar no pós eleição é mais uma mentira do PT”, disse. “No mundo todo, os combustíveis dispararam. Zeramos os impostos federais da gasolina e hoje nós temos uma das gasolinas mais baratas do mundo, e esse preço vai continuar, porque está definido em lei federal”, disse.

Os preços da gasolina e do diesel nos postos de combustível têm caído desde o fim de junho, justamente o início da campanha eleitoral, puxados pelo corte de tributos e, depois, por reduções nos preços da companhia. Foram quatro descontos seguidos para a gasolina e três para o diesel.

Nas últimas semanas, porém, os preços da Petrobras voltaram a ficar abaixo do mercado internacional, contrariando a política de Preços de Paridade de Importação (PPI).

O Estadão/Broadcast revelou que a direção da Petrobras tem sido pressionada pelo governo a segurar aumentos de preços até o fim das eleições – num movimento que poderia beneficiar a campanha do presidente Jair Bolsonaro, que concorre à reeleição.

Bolsonaro repete fake news sobre CPX

O candidato também afirmou que Lula, supostamente, “não olhou para os mais pobres, olhou apenas para seus cupinchas, seus CPX”. O presidente fez alusão ao boné que Lula recebeu durante visita no Complexo do Alemão e cuja sigla, que significa “complexo”, foi alvo de fake news que associavam a abreviatura a facções criminosas.

Débora Alvares

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

