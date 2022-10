Bagnaia sai à frente de Quartararo e pole da Etapa da Austrália fica com Martin

Por Estadão - Estadão 8

Enquanto todas as atenções estavam voltadas para Fabio Quartararo e Francesco Bagnaia, líder e vice-líder do Mundial de MotoGP, Jorge Martín foi a surpresa do treino que definiu o grid de largada para a Etapa da Austrália, que aconteceu na madrugada deste sábado, no circuito de Phillip Island, com direito a quebra de recorde de pista. O piloto da Ducati cravou 1min27s767 e superou a marca de Jorge Lorenzo, obtida em 2013. A Etapa da Austrália vai ser disputada na madrugada deste domingo.

Esta foi a terceira pole de Martin na temporada que veio com apenas 0s13s de vantagem para Marc Marquez, o segundo colocado. Já o terceiro posto teve sabor de “missão cumprida” para Francesco Bagnaia. A dois pontos do líder Fábio Quartararo, o piloto da Ducati larga na primeira fila enquanto o seu principal rival sai em quinto lugar.

“A preocupação era largar à frente do Quartararo. Sair na primeira fila acabou sendo um resultado muito positivo. Acho que neste circuito você tem que ser muito inteligente pois temos que pensar no fim da corrida, principalmente pelo desgaste dos pneus”, afirmou o piloto italiano.

A 18ª etapa do Mundial apresenta praticamente um empate na disputa pela ponta da classificação. Apenas dois pontos separam Francesco Bagnaia (217) do líder Fabio Quartararo (219). Após a definição do grid de largada, o piloto francês da Yamaha não escondeu o seu desânimo.

“Satisfeito com a classificação, mas frustrado com a posição. Sinto que saí muito bem, mas nunca é suficiente em termos de ritmo”, disse o piloto da Yamaha.

Restando três provas para completar o calendário, Quartararo sabe as dificuldades que vai enfrentar na Austrália. Estar em desvantagem no grid de largada em relação a Bagnaia é um obstáculo a ser superado.

“Não é um desastre. O principal é estar nas duas primeiras filas. Vai ser uma corrida complicada porque todos vão ter um grande desgaste com pneus. O circuito (de Phillip Island) é o pior nesse sentido e creio que vai ser um grande desafio para todos os pilotos”, comentou Quartararo.

A segunda fila do grid vai ser composta por Aleix Espargaró, terceiro na classificação do Mundial com 199 pontos em quarto, Quartararo na sequência e Johann Zarco na sexta colocação.

No Q1, Joan Mir e Pol Espargaró faziam os dois melhores tempos e tinham tudo para brigar no Q2, mas um erro de estratégia acabou custando caro. Restando dois minutos para o fim da tomada de tempos, eles recolheram as motos e acabaram superados por Aleix Rins e Johann Zarco que avançaram.

Confira a ordem de largada para a Etapa da Austrália

1º Jorge Martin (Pramac) 1min27s767

2º Marc Marquez (Honda) 1min27s780

3º Francesco Bagnaia (Ducati) 1min27s953

4º Aleix Espargaró (Aprilia) 1min27s957

5º Fabio Quartararo (Yamaha) 1min27s973

6º Johann Zarco (Pramac) 1min28s007

7º Luca Marini (VR46) 1min28s029

8º Jack Miller (Ducati) 1min28s116

9º Marco Bezzecchi (VR46) 1min28s185

10º Aleix Rins (Suzuki) 1min28s541

11º Alex Márquez (LCR) 1min28s733

12º Maverick Viñales (Aprilia) 1min28s765

13º Pol Espargaró (Honda) 1min28s392

14º Joan Mir (Suzuki) 1min28s492

15º Enea Bastianini (Gresini) 1min28s647

16º Brad Binder (KTM) 1min28s652

17º Cal Crutchlow (Yamaha) 1min28s677

18° Darry Binder (Yamaha) 1min28s760

19º Remy Gardner (KTM) 1min28s820

20º Fabio Di Giannantonio (Gresini) 1min28s830

21º Miguel Oliveira) (KTM) 1min28s859

22º Raul Fernandez (KTM) 1min28s966

23º Franco Morbidelli (Yamaha) 1min29s146

24º Tesuta Nagashima (Honda) 1min29s624

