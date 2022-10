Lucas Braga diz que foco do Santos é na parte de cima da tabela: 'Dá para sonhar'

Por Estadão - Estadão 7

Restam apenas seis rodadas para o fim do Brasileirão, e o Santos ocupa a 11ª colocação, com 44 pontos, mas a situação não é vista pelo atacante Lucas Braga como motivo para desmanchar o sonho de conseguir uma vaga na Libertadores. Na visão dele, embora o time alvinegro tenha vivido momentos de preocupação relacionados à possibilidade de rebaixamento, o objetivo sempre foi tentar a classificação para a próxima edição do torneio continental.

“O foco sempre foi na parte de cima da tabela, mas o alerta para a parte de baixo sempre esteve ligado, porque sabíamos que era importante voltar a pontuar, principalmente dentro de casa. E essa vitória na última segunda dá confiança para buscarmos coisas maiores. Ainda dá para sonhar com essa vaga na Libertadores. Depende só de nós”, afirmou o jogador de 25 anos.

A vaga direta para a Libertadores é um desfecho pouco provável, mas alcançar a classificação para a fase preliminar está perto da realidade santista, ainda mais diante da possibilidade de a zona da classificação se expandir após as finais da Copa do Brasil e da atual edição da Libertadores. COm 40 pontos, em 11º lugar, o Santos vem de uma goleada por 4 a 1 sobre o Juventude e volta a campo apenas na segunda-feira, quando visita o Red Bull Bragantino no Nabi Abi Chedid, às 20 horas, pela 32ª rodada.

“É um jogo de seis pontos para nós. É um adversário que está próximo na tabela, então se conseguirmos vencer vamos dar um passo importante para nos afastar deles e seguir na nossa meta, que é a classificação para a Libertadores. Jogo fora de casa, mas temos totais condições de conquistar esses pontos”, concluiu Braga.

Ainda sem Maicon e Soteldo, lesionados, e com Nathan de volta após cumprir suspensão, o técnico Orlando Ribeiro pode escalar o time santista com João Paulo; Nathan (Madson), Luiz Felipe, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández, Carlos Sánchez e Luan (Ed Carlos); ngelo, Lucas Braga e Marcos Leonardo.

