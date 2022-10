Bolsonaro leva susto e se desequilibra após instabilidade em palanque no Rio

Por Estadão - Estadão 8

O presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, se desequilibrou e precisou ser amparado por aliados durante comício em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense (RJ). O incidente aconteceu nesta sexta-feira, 14, após parte do palco montado em uma praça no centro da cidade ameaçar ceder.

Logo no início do comício, a estrutura passou por uma instabilidade devido ao número de pessoas que se aglomeravam ao lado de Bolsonaro, como o senador reeleito Romário (PL), o governador reeleito do Estado, Cláudio Castro (PL), e o ex-prefeito de Duque de Caxias Washington Reis (MDB).

Os seguranças do presidente afastaram os aliados do local para garantir que a estrutura não cedesse. Após o ocorrido, Reis voltou ao centro do palco e pulou sobre a estrutura para garantir a estabilidade do local. O comício transcorreu sem incidentes.

Rayanderson Guerra

Estadao Conteudo

