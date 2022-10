Lula deixa Maceió e segue para Recife; amanhã, ato é com Marília Arraes

Por Estadão - Estadão 9

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Em giro pelo Nordeste para ampliar sua vantagem no segundo turno sobre o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, o candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que discursou nesta quinta, 13, em Maceió (AL), segue agora para Recife (PE). O petista dorme na capital pernambucana e, amanhã, participa de coletiva de imprensa e caminhada pela cidade com sua candidata a governadora no Estado, a ex-petista Marília Arraes (Solidariedade).

Continua depois da publicidade

Em Recife, Lula encerra sua primeira passagem pelo Nordeste no segundo turno. Na quarta-feira, o candidato foi a Salvador. Hoje, passou por Aracaju (SE) e Maceió. A expectativa é que o ex-presidente – que viaja acompanhado da esposa, a socióloga Janja, e aliados – retorne a São Paulo na noite desta sexta-feira e descanse ao longo do sábado.

A agenda de sábado, 15, por ora, está fechada para a preparação de Lula para o debate da Bandeirantes, marcado para a noite de domingo, 16, o primeiro enfrentamento em rede nacional com Bolsonaro do segundo turno. Aliados pressionam, contudo, por um ato político na comunidade de Heliópolis, em São Paulo, na manhã de sábado. A campanha baterá o martelo sobre o tema amanhã.

Eduardo Gayer

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].