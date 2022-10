STJD nega recurso do Cruzeiro e mantém suspensão de dois jogos a Paulo Pezzolano

Por Estadão - Estadão 5

O Cruzeiro não terá o técnico Paulo Pezzolano na beirada do campo diante de Vila Nova, nesta sexta-feira, e contra o Guarani, terça-feira. O clube entrou com recurso tentando efeito suspensivo em punição de dois jogos ao treinador, mas o STJD optou pela manutenção na punição nesta quinta-feira.

Pezzolano havia sido suspenso pela expulsão diante do CSA, dia 20 de julho, pela Série B, após receber o segundo cartão amarelo e o consequente vermelho e ser enquadrado em ofensa à arbitragem. A acusação foi desclassificada, mesmo assim o uruguaio acabou punido em dois jogos por “reclamação desrespeitosa.”

O clube recorreu, alegando que o treinador admitiu o erro e prometu mudança em sua postura na beira do gramado, mas os auditores do Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol negaram por unanimidade de votos a redução da pena do treinador, que já é reincidente e o STJD optou por penalidade exemplar.

“Foi um ato continuo. O técnico deixou de ser primário em razão da advertência aplicada no último julgamento. Nesse julgamento o técnico foi muito sincero diante da Comissão Disciplinar e a atuação dele mudou completamente após o julgamento”, alegou o advogado Michel Assef Filho, pedindo a redução da pena. “De fato, estava agindo de forma muito enérgica e alguns árbitros podem entender que a atuação passa um pouco do ponto de forma desrespeitosa. Por todas as razões, a defesa continua requerendo a redução da pena para uma partida de suspensão.”

Apesar das palavras do advogado, o STJD não se convenceu. “Estou negando provimento a ambos os recursos. O técnico não é primário e entendi que a desclassificação foi razoável e a pena proporcional. A Comissão andou bem, escutou o técnico e entendo que está bem caracterizada no artigo 258”, justificou o relator Felipe Bevilacqua.

Os auditores Maurício Neves Fonseca, Sérgio Leal Martinez, Luiz Felipe Bulus, Ivo Amaral e José Perdiz de Jesus também decidiram pelo improvimento dos recursos, e Pezzolano só volta ao banco do Cruzeiro na visita ao Novorizontino, pela penúltima rodada da Série B. A despedida oficial será diante do CSA, no Mineirão.

