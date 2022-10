SE: Lula apresenta números das gestões do PT para 'desmentir' Bolsonaro

Por Estadão - Estadão 8

O candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou nesta quinta-feira (13) que, desde o início do segundo turno, passou a priorizar, durante suas passagens por diferentes Estados, a apresentação de números de obras e projetos realizados nas gestões do PT. De acordo com ele, o seu adversário, o presidente Jair Bolsonaro (PL), tem “mentido muito” sobre ações promovidas em diferentes regiões do País.

“O atual presidente tem mentido muito, já cheguei a Estado que ele tem distribuído panfleto que ele tem feito tal coisa, e muitas vezes ele não tem feito nada. Ele mente pensando que as pessoas são bobas e ele tenta enganar. Eu então resolvi, desde que começou o segundo turno, a levar para cada Estado que vou, para cada cidade, os números que nós deixamos”, afirmou à imprensa durante sua passagem por Aracaju (SE) na manhã desta quinta-feira, 13.

Durante o seu pronunciamento, Lula questionou os jornalistas se eles conheciam alguma obra concluída por Bolsonaro em Sergipe. O ex-presidente citou dados do legado dos 13 anos dos governos PT no Estado, como, por exemplo, obras de infraestrutura, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família e criação de postos de trabalho com carteira assinada.

Em crítica ao atual presidente, Lula afirmou que o que Bolsonaro fez “foi concluir aquilo que Dilma Rousseff não conseguiu concluir antes do golpe”. “Um dia a gente tem que fazer comparações entre governos, quem fez o que”, afirmou.

Em mais um aceno aos nordestinos, eleitorado no qual Bolsonaro tem tentado atrair mais votos no segundo turno, Lula voltou a dizer que essa população não pode votar no atual presidente. “Tem sido engraçado porque tenho feito atos em várias cidades de São Paulo. Quem é que tem parente e é nordestino? Quase que a totalidade das pessoas. Eu tenho dito que se vocês tiverem uma gota de sangue nordestino, vocês não podem votar em alguém que acha que vocês são menores que o restante do Brasil”, reforçou.

Após a coletiva, o ex-presidente participa de uma caminhada ao lado do senador Rogério Carvalho (PT), que disputa o segundo turno na corrida pelo governo de Sergipe, contra o candidato do PSD, Fábio Mitidieri. No discurso à imprensa, ele pediu votos ao seu candidato.

“Eu vim a Sergipe definitivamente tentar pedir para o povo de Sergipe que votou em mim, e que vai votar em mim no segundo turno, que vote para o companheiro Rogério para governador (…). Quando a gente analisa o resultado de pesquisa no Brasil inteiro, a gente percebe que tem várias pessoas que votaram no Lula, que votaram em outros candidatos a governadores, e não nos nossos candidatos a governadores”, disse.

A campanha de Lula decidiu que o petista só visitará Estados fora do Sudeste onde há aliados no segundo turno. Ontem ele esteve na Bahia, onde o candidato do PT, Jerônimo Rodrigues, disputa contra ACM Neto (União Brasil). Nesta tarde ele estará em Alagoas ao lado do governador Paulo Dantas (MDB), que concorre à reeleição contra Rodrigo Cunha (União Brasil). Dantas foi afastado do cargo pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) por suposto pagamento de fantasmas durante seu mandato como deputado estadual, em 2017.

Giordanna Neves

Estadao Conteudo

