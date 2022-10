Funcionário de Trump diz ao FBI que moveu documentos sob ordem do ex-presidente

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Um funcionário de Donald Trump disse a agentes do FBI que moveu caixas com documentos secretos na mansão de Mar-a-Lago sob ordens diretas do ex-presidente dos Estados Unidos, em um dos relatos mais relevantes até o momento sobre o comportamento de Trump envolvendo os documentos retirados da Casa Branca ao fim de seu mandato. A informação foi revelada por fontes anônimas ao jornal The Washington Post na quarta-feira, 12, e é sustentada por imagens de câmeras de segurança que mostram a movimentação no condomínio da Flórida.

Continua depois da publicidade

Segundo fontes familiarizadas com a investigação, os agentes do FBI reuniram depoimentos de testemunhas indicando que, depois que os conselheiros de Trump receberam uma intimação em maio para devolver quaisquer documentos confidenciais que permanecessem em Mar-a-Lago, Trump disse aos seus funcionários que levassem as caixas para sua residência na propriedade.

Mais tarde, o jornal The New York Times revelou que imagens de câmeras mostraram o assessor de longa data de Trump, Walt Nauta, movendo caixas para fora de um depósito em Mar-a-Lago antes e depois que o Departamento de Justiça emitiu uma intimação, em maio, exigindo a devolução de todos os documentos sigilosos. Não está claro se Nauta seria o funcionário entrevistado pelo FBI e mencionado pelo Post segundo uma pessoa familiarizada com o assunto ouvida pelo Times, poderia ser um funcionário diferente. Porta-vozes do Departamento de Justiça e do FBI se recusaram a comentar o assunto.

A descrição do funcionário e as imagens descritas das câmeras oferecem o relato mais direto até o momento das ações e instruções de Trump que levaram à busca do FBI em 8 de agosto na sua residência e clube privado da Flórida, na qual os agentes procuravam evidências de potenciais crimes, incluindo obstrução, destruição de registros governamentais ou manuseio incorreto de informações classificadas.

Continua depois da publicidade

De acordo com os relatos ao Post, o funcionário de Trump está cooperando com a Justiça e foi ouvido várias vezes pelos agentes federais. Na primeira entrevista, a testemunha negou o manuseio de documentos sensíveis ou das caixas que pudessem conter tais documentos. À medida que reuniam provas, os agentes decidiram entrevistar novamente a testemunha, e a história mudou drasticamente. Na segunda entrevista, a testemunha descreveu a mudança de caixas a pedido de Trump.

O funcionário agora é considerado uma peça-chave da investigação de Mar-a-Lago, oferecendo detalhes sobre as supostas ações do ex-presidente e instruções a subordinados que poderiam ter sido uma tentativa de frustrar as exigências de autoridades federais para a devolução de documentos confidenciais e governamentais.

Dentro do Departamento de Justiça e do FBI, o relato da testemunha tem sido um segredo bem guardado, pois os agentes continuam a reunir evidências na investigação. Além de querer manter as informações coletadas até agora em segredo, as autoridades também estão preocupadas que, se ou quando a identidade da testemunha se tornar pública, essa pessoa poderá enfrentar assédio ou ameaças de apoiadores de Trump.

Advertisement

Continua depois da publicidade

De acordo com o Times, imagens de câmeras de seguranças mostraram Walt Nauta, um ex-assessor militar que deixou a Casa Branca e depois foi trabalhar para Trump em Mar-a-Lago, movendo caixas de um depósito que se tornou o foco da investigação do Departamento de Justiça. O jornal também cita fontes anônimas familiarizadas com o caso.

Como parte de sua investigação, o Departamento de Justiça entrevistou Nauta em várias ocasiões, todas antes do FBI executar o mandado de busca em Mar-a-Lago. Nauta respondeu perguntas, mas não está cooperando formalmente com a investigação da manipulação dos documentos por parte de Trump, disseram as fontes.

Seu advogado, Stanley Woodward Jr., não quis comentar o caso. Taylor Budowich, porta-voz de Trump, acusou o governo Biden de “conluio com a mídia por meio de vazamentos direcionados em um ato aberto e ilegal de intimidação e adulteração”.

O relato da testemunhas somado às imagens de câmeras de segurança ajudaram a convencer o FBI e o Departamento de Justiça a pedir a busca e apreensão na residência de Trump em Mar-a-Lago, que resultou na apreensão de 103 documentos classificados como confidenciais e que não haviam sido entregues ao governo em resposta à intimação de maio. Alguns dos documentos detalham as operações ultrassecretas dos EUA tão bem guardadas que muitos altos funcionários da segurança nacional são mantidos no escuro sobre elas. A busca de 8 de agosto também rendeu cerca de 11.000 documentos não marcados como classificados.

Um alto funcionário do Departamento de Justiça disse aos advogados de Trump nas últimas semanas que o departamento acreditava que ele ainda não havia devolvido todos os documentos. Não está claro se as caixas que foram movidas estavam entre o material recuperado posteriormente pelo FBI.

Os Arquivos Nacionais, a agência federal americana que supervisiona os registros presidenciais, passaram grande parte de 2021 tentando recuperar caixas de registros que seus funcionários foram informados que estavam na Casa Branca no final da presidência de Trump.

Alguns dos assessores do ex-presidente tentaram facilitar seu retorno. Um advogado de Trump, Alex Cannon, disse a ele para enviar as caixas de volta como estavam, em vez de revisá-las, e que os arquivistas devolveriam tudo o que fosse propriedade pessoal. Cannon disse aos assessores de Trump que não vasculhassem as caixas porque não estava claro o que havia nelas, e os materiais poderiam exigir autorizações de segurança.

Em vez disso, Trump revisou as caixas em dezembro, de acordo com uma pessoa familiarizada com a mudança, e o Arquivo Nacional enviou pessoas para recuperar 15 delas um mês depois. Quando pegaram as caixas, encontraram 184 documentos classificados, provocando alarme. O Departamento de Justiça posteriormente iniciou uma investigação e rapidamente concluiu que Trump poderia não ter devolvido todo o material em sua posse quando entregou as 15 caixas em janeiro.

Em um processo judicial em agosto, os promotores disseram ter evidências de que “os registros do governo provavelmente foram ocultados e removidos” do depósito de Mar-a-Lago, mesmo depois que o Departamento de Justiça enviou ao escritório de Trump uma intimação para quaisquer documentos remanescentes com marcações de sigilo. Isso levou os promotores a concluir que “provavelmente foram feitos esforços para obstruir a investigação federal”, disse o documento do governo.

O esforço do Departamento de Justiça para recuperar documentos de Trump começou em maio, depois que o FBI examinou as 15 caixas de registros que os Arquivos Nacionais recuperaram de Mar-a-Lago em janeiro.

Em 11 de maio, advogados do Departamento de Justiça obtiveram uma intimação para recuperar todos os materiais classificados como confidenciais que ainda não haviam sido entregues pelo ex-presidente. Em resposta à intimação, a equipe de Trump apresentou aos agentes do FBI em 3 de junho 38 documentos adicionais com marcas classificadas. Entre eles estavam 17 rotulados como ultrassecretos.

Mas um dos advogados de Trump presentes durante a visita “proibiu explicitamente o pessoal do governo de abrir ou olhar dentro de qualquer uma das caixas que permaneceram no depósito, não dando oportunidade para o governo confirmar que não havia documentos com marcações de classificação”, disse, o Departamento de Justiça em agosto.

A equipe de Trump também forneceu à divisão de segurança nacional do departamento em junho uma declaração por escrito em nome de seu escritório por um dos advogados que atuava como “guardião” formal dos arquivos.

O Departamento de Justiça posteriormente obteve uma intimação por imagens de câmeras de segurança de dentro de Mar-a-Lago, e documentos revelados do caso revelaram que o departamento estava trabalhando com “várias testemunhas civis” antes de pedir o mandado de busca usado para realizar a batida de Mar-a-Lago em 8 de agosto.

A investigação sobre o manuseio dos documentos por Trump é apenas um de uma série de problemas legais que ele enfrenta. O Departamento de Justiça está investigando separadamente os esforços de Trump e seus aliados para anular os resultados das eleições de 2020 e os eventos que levaram à tomada do Capitólio por apoiadores de Trump em 6 de janeiro de 2021. O promotor público do condado de Fulton, na Geórgia, também está conduzindo uma ampla investigação sobre as tentativas de Trump e vários de seus aliados de reverter a derrota de Trump nas eleições. (Com agências internacionais).

Redação

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].