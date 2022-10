Com aval de Mano Menezes, Inter renova contrato do centroavante Alemão até 2025

Por Estadão - Estadão 9

A diretoria do Internacional acertou nesta quarta-feira a renovação de contrato do atacante Alemão um dos destaques do elenco neste Campeonato Brasileiro até o final de 2025. O anúncio do acerto foi postado nas redes sociais do clube gaúcho.

Contratado junto ao Avaí em março deste ano, o jogador ganhou espaço com a chegada de Mano Menezes e ostenta o posto de artilheiro do time na temporada com 14 gols ao lado de Edenílson.

A renovação chega em um período de seca no que diz respeito a gols marcados pelo atleta. A última vez que Alemão balançou a rede adversária foi no dia dez de setembro, quando marcou no triunfo de 1 a 0 sobre o Cuiabá. São cinco partidas de jejum.

No entanto, Mano Menezes tem uma leitura definida sobre o momento do jogador. De acordo com o comandante do time gaúcho, Alemão vem sendo vigiado com mais atenção pelos zagueiros rivais.

“Vem a seca e ele precisa incrementar o repertório. Tem entrega e muita humildade para entender. É inteligente e tem sede de aprender sobre a função. Um dos fatos que não o tirei foi para manter a confiança em alta”, comentou Mano Menezes.

Com 57 pontos, o Internacional é o vice-líder do Brasileiro e tenta diminuir a larga vantagem (dez pontos) que o Palmeiras acumula na liderança isolada. O próximo jogo do time gaúcho na tabela da competição é neste domingo, diante do Botafogo, no Rio.

