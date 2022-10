Fed/Ata: Dados imobiliários recentes apontam para mais uma forte contração

Por Estadão - Estadão 4

A equipe de economistas que assessora os dirigentes do Federal Reserve (Fed, o BC dos EUA) notou que dados recentes do mercado imobiliário dos Estados Unidos apontam para mais uma forte contração do setor no país no terceiro. A afirmação consta da ata da mais recente reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês), divulgada nesta quarta-feira, 12.

“As exportações reais de bens aumentaram em junho e depois subiram ainda mais em julho, lideradas por aumentos nas vendas de insumos industriais. Em contraste, as importações reais de bens caíram em junho e depois cederam acentuadamente em julho, impulsionadas por um grande declínio nas importações de bens de consumo. As exportações e importações de serviços continuaram a ser travadas por uma recuperação incompleta das viagens internacionais. O déficit nominal do comércio internacional dos EUA continuou a diminuir em junho e julho. No seu conjunto, as exportações líquidas contribuíram positivamente para o crescimento do PIB no segundo trimestre e pareciam estar a caminho de dar outro contributo positivo no terceiro trimestre”, diz o documento, ao comentar sobre outros segmentos econômicos.

No cômputo final, aponta a ata, os indicadores sugerem que o Produto Interno Bruto (PIB) real dos Estados Unidos “estava crescendo a um ritmo modesto no terceiro trimestre, após ter recuado no primeiro semestre do ano”.

Mateus Fagundes e Gabriel Bueno da Costa

Estadao Conteudo

