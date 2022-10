Luisa Stefani estreia com vitória nas duplas em San Diego e avança às quartas

Por Estadão - Estadão 2

Luisa Stefani e a australiana Storm Sanders fizeram uma partida tranquila nesta terça-feira, no jogo de estreia da disputa por duplas do WTA 500 de San Diego, e se classificaram para as quartas de final. A vaga veio após uma vitória por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/4, em duelo de uma hora com Alyssan Ahn e Katherine Hui, parceiras americanas de 15 e 17 anos, respectivamente.

A partida foi a primeira de Stefani ao lado de Sanders. Após se recuperar da grave lesão que a tirou das quadras por um ano, a brasileira foi campeã do ATP 250 de Chennai em parceria com a canadense Gabriela Dabrowski e caiu na estreia do WTA 500 de Tóquio, ao lado da japonesa Ena Shibahara. Na semana passada, participaria das duplas do ITF W60 de Las Vegas com a australiana Ellen Perez, mas desistiu por causa de um incômodo no pé.

O jogo desta terça-feira contra as jovens americanas foi marcado pela grande superioridade de Stefani e Sanders durante o primeiro set. Os games foram vencidos em disputas curtas, três saques foram quebrados e a parcial terminou em pneu. O segundo set foi mais equilibrado, tanto que Ahn e Hui chegaram a estar em vantagem de 2 a 1 no terceiro game. De qualquer forma, não conseguiram administrar e acabaram derrotadas pela brasileira e sua parceira.

As adversárias de Luisa Stefani e Storm Sanders nas quartas de final serão definidas apenas na quarta-feira, quando as japonesas Eri Hozumi e Shuko Aoyama jogam as oitavas de final contra a americana Nicole Melichar-Martinez e a australiana Ellen Perez. Também já estão nas quartas a dupla formada por Coco Gauff e Jessica Pegula, cabeças número 1 do torneio, além da taiwanesa Hao-Ching Chan e sua companheira checa Lucie Hradecka.

