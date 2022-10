Corinthians venceu jogo de ida em casa nas três conquistas da Copa do Brasil

Por Estadão - Estadão 1

Corinthians e Flamengo fazem o primeiro jogo da final da Copa do Brasil nesta quarta-feira, às 21h45 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, diante de 45 mil torcedores – todos os ingressos foram vendidos antecipadamente. Esta é a primeira vez que as equipes decidem o torneio mais nobre da CBF, que paga R$ 60 milhões ao campeão. Levando em consideração o retrospecto, uma vitória em casa pode não só aproximar o clube paulista do tetracampeonato como também manter uma escrita positiva. O time alvinegro sempre venceu o primeiro duelo em casa nas vezes em que ergueu a taça.

Em sua totalidade, os números são favoráveis para quem larga na frente. Ao longo das últimas 33 edições da Copa do Brasil, o vencedor do primeiro jogo levantou a taça em 49% das oportunidades (16 partidas). Por outro lado, quem saiu perdendo só conseguiu sair campeão em 12% dos embates, ou seja, em apenas quatro disputas. Os confrontos que terminaram empatados no primeiro jogo representam 39% do total, com 13 jogos. Desta fatia, sete duelos foram decididos após o apito final – sendo cinco na regra do gol qualificado e dois em cobranças de pênalti.

“Acredito que nossa equipe chega em seu melhor nível, com possibilidade real de título. Pressionamos, marcamos, jogamos, criamos chance de fazer gols… Fizemos o que foi possível em termos de gestão. Temos que ter fome, muita fome”, disse o técnico Vítor Pereira em entrevista coletiva no último sábado, após a vitória sobre o Athletico-PR, pelo Brasileirão. “Temos que fazer um jogo no melhor nível em casa. Contra um time com argumentos. Jogar em Itaquera diante da nossa torcida não é fácil. Provavelmente eles terão algum favoritismo, mas final é final e tudo pode acontecer”, concluiu.

A primeira conquista corintiana na Copa do Brasil veio em 1995, quando bateu o Grêmio em ambos os jogos. Venceu por 2 a 1 no Pacaembu, e por 1 a 0 em Porto Alegre – Marcelinho Carioca foi o herói do título. O Corinthians voltou a ser campeão somente sete anos depois, derrotando o modesto Brasiliense um ano após amargar o vice para o tricolor gaúcho. Novamente o placar de 2 a 1 fez o alvinegro paulista botar uma mão no troféu, garantido com um empate com a equipe candanga fora de casa.

Curiosamente, uma das derrotas mais dolorosas para o torcedor corintiano em uma final de Copa do Brasil aconteceu depois de uma vitória em casa. Em 2008, mesmo ano em que o clube disputava a Série B, o Corinthians fez 3 a 1 no Sport e foi para o segundo jogo confiante. Porém, diante de uma Ilha do Retiro lotada, o time pernambucano fez 2 a 0 ainda na primeira etapa, se sagrando campeão de forma inédita por causa do gol marcado fora de casa.

O Corinthians montou uma equipe forte ao voltar para a elite do futebol brasileiro e retornou à final da Copa do Brasil já no ano seguinte. Tendo Ronaldo Fenômeno como sua principal estrela, o time paulista mediu forças com o Internacional em um duelo quente, que ficou ainda mais inflamado após a diretoria colorada montar enviar à CBF um DVD com um dossiê apontando supostos favorecimentos de arbitragem ao rival. Dentro das quatro linhas, uma vitória por 2 a 0, no Pacaembu, e um empate por 2 a 2, em Porto Alegre, garantiu o tri aos corintianos.

Para os mais supersticiosos, decidir fora de casa pode ser um trunfo para o Corinthians. Isso porque o time alvinegro nunca venceu uma decisão de Copa do Brasil tendo o mando de campo a seu favor. Além do revés para o Grêmio em 2001, selado com um 3 a 1 para os gaúchos na capital paulista, a equipe corintiana foi derrotada de virada pelo Cruzeiro – maior vencedor do torneio, com seis títulos – em plena Neo Química Arena, por 2 a 1, depois de uma derrota pelo placar mínimo em Belo Horizonte. Arrascaeta, carrasco do Corinthians naquela ocasião, estará do lado rubro-negro nesta quarta-feira, buscando seu primeiro título do torneio pela equipe do Rio.

O Flamengo só perdeu um duelo valendo a final da Copa do Brasil jogando em casa. Aconteceu em 2004, quando foi surpreendido pelo Santo André no Maracanã, diante de 72 mil pessoas, e perdeu por 2 a 0, depois de empatar por 2 a 2 na ida. Vale ressaltar que os cariocas também deixaram o título escapar atuando no Rio em 1997, ano em que o Grêmio foi tricampeão ao segurar um 2 a 2 após o confronto de ida acabar sem gols. O rubro-negro carioca acumula as conquistas de 1990, 2006 e 2013.

Todos os ingressos para o primeiro jogo entre Corinthians e Flamengo, nesta quarta-feira, na Neo Química Arena, estão esgotados. A partida de volta acontece na próxima semana, dia 19 de outubro, às 21h45 (horário de Brasília), no Maracanã.

