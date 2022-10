Restos mortais de 240 pessoas são encontrados abaixo de loja no Reino Unido

Por Estadão - Estadão 32

Arqueólogos britânicos encontraram restos mortais de pelo menos 240 pessoas, incluindo crianças, abaixo de uma antiga loja de departamentos na cidade de Haverfordwest, no condado de Pembrokeshire, no País de Gales. De acordo com os pesquisadores, as ossadas indicam a presença de um antigo cemitério medieval no local e podem ter relação com uma batalha decisiva na história do Reino Unido.

De acordo com o portal de notícias galês Wales Online, os esqueletos foram encontrados por uma equipe do Dyfed Archaeological Trust que escavava o sítio arqueológico de um antigo mosteiro abaixo da loja de departamentos Ocky White, fechada em 2013. Os arqueólogos acreditam que as ruínas sejam do Priorado de São Salvador, fundado por monges dominicanos por volta de 1256.

“É um lugar bastante prestigioso para ser enterrado. Você tem uma variedade de pessoas, desde os habitantes mais ricos até os moradores da cidade em geral”, disse Andrew Shobbrook, um dos arqueólogos que supervisiona o trabalho no local, à rede britânica BBC.

Os arqueólogos apontam que o local pode ter relação com uma importante batalha medieval, uma vez que muitos dos restos mortais encontrados na escavação apresentam sinais de morte violenta, como golpes na cabeça que podem ter sido causados por flechas ou balas de mosquete.

Uma das hipóteses apresentada ao Wales Online é de que os corpos poderiam ser de pessoas que participaram de um ataque das forças francesas e galesas, lideradas por Owain Glyndwr, o último príncipe de Gales de origem galesa. “Sabe-se que a vila foi sitiada pelas forças do líder rebelde em 1405”, diz a reportagem.

De acordo com a BBC, o local das escavações está sendo remodelado para se tornar um empório de alimentos e um bar.

Redação

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

