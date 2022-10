Tarcísio volta a defender mudança da sede do governo de SP; Haddad critica gasto

Por Estadão - Estadão 6

A revitalização do centro da capital do Estado de São Paulo, avaliou o candidato do Republicanos, Tarcísio de Freitas, passa pela transferência do centro administrativo do governo para o bairro dos Campos Elíseos, voltou a defender. “Quando você leva o poder pro centro, você fica comprometido com o problema”, disse Tarcísio.

Para Haddad, a prioridade é recuperar o centro da cidade, mas ele discordou da ideia do ex-ministro da Infraestrutura. “Você vai gastar um dinheirão para fazer outro Palácio, e não vai acontecer nada no centro de São Paulo porque o centro de São Paulo precisa de morador”, disse o petista, durante debate promovido pela Band na noite desta segunda-feira, 10.

Sofia Aguiar, Matheus de Souza e Bruno Luiz

Estadao Conteudo

