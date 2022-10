Sobrinho-neto de Kennedy anuncia apoio a Lula em encontro em SP

Por Estadão - Estadão 3

Advertisement

Advertisement

Advertisement

O sobrinho-neto do ex-presidente dos Estados Unidos John F. Kennedy, Conor Kennedy, declarou, nesta segunda-feira, 10, apoio ao ex-chefe do Executivo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que concorre ao segundo turno com o atual presidente Jair Bolsonaro (PL). Em encontro com o petista nesta tarde, Conor afirmou que Lula tem sido um “herói” para ele e o comparou com seu avô, Bobby Kennedy, ex-procurador-geral dos Estados Unidos.

Continua depois da publicidade

Conor namora a cantora Giulia Be, filha do empresário Paulo Marinho, ex-aliado do presidente Jair Bolsonaro (PL) e suplente do senador Flávio Bolsonaro (PL-SP), que também declarou apoio público a Lula. Marinho disse que tem “que pagar uma penitência de 2018”, quando participou da campanha do atual chefe do Executivo. Segundo o empresário, sua filha pediu que ele fosse ao encontro com o petista.

Em uma declaração lida e traduzida pela cantora, Conor diz que sempre se emocionou com a forma como o petista defende os pobres e a classe trabalhadora. “Você me lembra meu avô, Bobby Kennedy”, pontua. “Como você, ele sabia que seu trabalho mais importante era garantir que todos tivessem oportunidades e ninguém fosse deixado para trás.”

Conor finaliza a mensagem destacando sua torcida pelo ex-presidente. “Esperamos que você continue seu bom trabalho quando vencer”, conclui.

Continua depois da publicidade

O vídeo da declaração de Conor foi postado por Lula nas redes sociais. Em resposta, ele agradeceu o carinho e a mensagem. “Vamos construir um mundo mais justo e democrático”, disse o petista.

Sofia Aguiar e Giordanna Neves

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].