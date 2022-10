Guarani tem mudanças para buscar reabilitação contra o CRB na Série B

Por Estadão - Estadão 4

Sem tempo para lamentar a derrota do último sábado – 2 a 1 para o Ituano, em Itu (SP) -, o Guarani volta a campo nesta terça-feira, quando recebe o CRB, às 19 horas, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O técnico Mozart vai fazer mudanças no time titular. O zagueiro João Victor e o volante Richard Rios retornam após cumprir suspensão automática. Já o lateral-direito Diogo Mateus recebeu o terceiro cartão amarelo em Itu e acabou se contundindo.

Preservado contra o Ituano por conta de um desgaste muscular – entrou no decorrer do segundo tempo -, o atacante Yuri retorna ao time titular. Ele é o artilheiro do Guarani na Série B, com seis gols.

A provável escalação do Guarani é: Maurício Kozlinski; Lucas Ramón, João Victor, Derlan e Jamerson; Eduardo Person, Madison, Isaque e Giovanni Augusto; Bruno José e Yuri.

Faltando quatro rodadas para o fim da Série B, o Guarani está na 14ª colocação, com 41 pontos, a cinco do CSA, que abre a zona de rebaixamento.

