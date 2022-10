Taxa de desemprego nos países da OCDE sobe levemente em agosto, a 4,9%

Por Estadão - Estadão 5

A taxa de desemprego dos países que integram a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) subiu levemente entre julho e agosto, de 4,8% para 4,9%, retornando ao nível em que se encontrava em junho, segundo relatório da OCDE divulgado nesta segunda-feira, 10. O número de desempregados em países da OCDE atingiu 33,2 milhões no fim de agosto, apresentando ligeiro aumento pela primeira vez desde abril de 2021, mostra o documento. Ainda de acordo com a OCDE, as taxas de desemprego de mulheres e homens ficaram inalteradas em agosto, em 5,1% e 4,7%, respectivamente. Houve, no entanto, aumento do desemprego entre os mais jovens, em especial do sexo masculino.

Sergio Caldas

Estadao Conteudo

