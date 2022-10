Atlético-MG pressiona até o fim, mas apenas empata com o Ceará e não entra no G-6

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

Advertisement

O Atlético-MG pressionou e teve chances até o fim, mas não saiu do empate sem gols com o Ceará na noite deste domingo, deixando escapar chance de entrar no G-6. A principal chance dos mineiros e do jogo saiu dos pés de Nacho Fernández, ainda no primeiro tempo, que acertou a trave. A partida, válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi realizada no Mineirão, em Belo Horizonte.

Continua depois da publicidade

Na etapa inicial, o volante Richard Coelho, do Ceará, levou uma bolada no rosto e desabou no gramado, sendo necessário a ida ao hospital de ambulância. Segundo a direção cearense, ele foi retirado de campo consciente, passará por exames, mas está bem.

Com o empate, apesar de chegar a três jogos invicto, o Atlético perde chance de entrar no G-6, ocupando a sétima posição, com 47 pontos, um a menos que o sexto colocado Athletico-PR, que foi derrotado pelo Corinthians, por 2 a 1. O Ceará não vence há cinco jogos e soma 33 pontos, em 16º lugar, um acima da zona de rebaixamento, aberta pelo Cuiabá, com 30.

Logo nos primeiros minutos, ambas as torcidas ficaram apreensivas por conta de um suposto pênalti para o Atlético-MG, mas o árbitro nada marcou após revisão no VAR. Depois, os mandantes assustaram com Zaracho, que ficou com rebote na meia-lua e exigiu grande defesa de João Ricardo. Eduardo Sasha ainda chutou da entrada da área e a bola passou muito perto da trave.

Continua depois da publicidade

O Ceará também teve boa chegada com Nino. Ele recebeu passe em profundidade dentro da área, aproveitou falha do zagueiro e quase conseguiu tirar de Rafael, que salvou o time mineiro. Mas a principal chance do primeiro tempo foi do Atlético, com Nacho Fernández, que invadiu a área, levou para o pé direito e carimbou a trave.

A primeira etapa também foi marcada por cenas de preocupação. Após chute forte de Dodô, a bola acertou em cheio o rosto de Richard Coelho, do Ceará, que desabou na hora. Após rápido atendimento médico, a ambulância entrou em campo e levou o jogador consciente para o hospital.

Na volta para o segundo tempo, o Atlético-MG continuou melhor na partida, tanto que teve todos os 16 escanteios do embate. Em um deles, Júnior Alonso cabeceou para o gol, mas João Ricardo defendeu bem.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Os minutos finais foram de pura pressão do Atlético. O time teve chance de marcar com Alan Kardec, que furou dentro da pequena área, e depois com Ademir duas vezes. Primeiro, em cobrança de falta, na qual mandou por cima, e depois em voleio dentro da área que não pegou em cheio. Pavon também tentou arriscar pela esquerda, mas não conseguiu tirar o zero do placar.

Agora, o Atlético-MG se prepara para enfrentar o Flamengo no próximo sábado, às 20h30, no Maracanã, no Rio. No dia seguinte, às 16h, o Ceará volta a jogar em casa, na Arena Castelão, em Fortaleza, diante do Cuiabá.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 0 X 0 CEARÁ

ATLÉTICO-MG – Rafael; Guga, Jemerson, Júnior Alonso e Dodô (Rubens); Allan, Otávio (Vargas), Zaracho e Nacho Fernández (Alan Kardec); Keno (Ademir) e Eduardo Sasha (Pavon). Técnico: Cuca.

CEARÁ – João Ricardo; Nino Paraíba, Gabriel Lacerda, Luiz Otávio e Bruno Pacheco (Diego); Richard Coelho (Fernando Sobral), Richardson, Guilherme Castilho (Vásquez), Lima (Geovane) e Victor Luis; Jô (Cléber). Técnico: Lucho González.

ÁRBITRO – Flávio Rodrigues de Souza (SP).

CARTÕES AMARELOS – Jemerson, Otávio e Keno (Atlético-MG); Luiz Otávio, Diego, Richardson e Lima (Ceará).

RENDA – R$ 964.203,81.

PÚBLICO – 34.718 presentes.

LOCAL – Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].