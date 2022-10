Usina nuclear ucraniana de Zaporizhzia é reconectada à rede após corte de linha

Por Estadão - Estadão 4

Uma linha de energia externa para a usina nuclear de Zaporizhzia, na Ucrânia – a maior da Europa – foi reparada neste domingo, 9, depois que um bombardeio desligou a instalação da rede e forçou a usina a recorrer a geradores a diesel de emergência, disse o órgão de vigilância nuclear das Nações Unidas (ONU).

A Agência Internacional de Energia Atômica(AIEA) disse que a linha de 750 quilovolts foi reconectada à usina na noite deste domingo (no horário local), após trabalhos de reparo feitos por engenheiros ucranianos. Isso permitiu que a usina começasse a desligar os geradores que foram acionados para fornecer energia depois que a linha – que era sua última conexão com a rede – foi cortada no início do sábado.

O diretor-geral da AIEA, Rafael Grossi, tuitou que a reconexão foi “um alívio temporário em uma situação ainda insustentável”.

A fábrica está nas mãos das forças russas há meses, mas é operada por funcionários ucranianos. Todos os seis reatores do local estão desligados, mas ainda precisam de eletricidade para resfriamento e outras funções de segurança.

Associated Press

Estadao Conteudo

