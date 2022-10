Polícia foi acionada para conter tumulto generalizado em bar de Volta Redonda

Por Estadão - Estadão 14

Policiais militares foram chamados para conter um “tumulto generalizado” na madrugada do sábado, 8, em uma casa de shows no bairro São João, em Volta Redonda, no sul fluminense. Segundo a Polícia Militar, uma equipe do 28º Batalhão da PM, de Volta Redonda, foi acionada para a ocorrência, mas, ao chegarem ao local, os policiais foram informados que a briga já havia terminado. O policiamento foi intensificado na região.

Vídeos da confusão, que ocorreu no bar Cyrela Ginkeria, viralizaram nas redes sociais.

O estabelecimento divulgou nota lamentando o tumulto e informando que o departamento jurídico da empresa registraria um boletim de ocorrência.

O bar também disse ter colocado à disposição da polícia todas as imagens gravadas por 48 câmeras disponíveis no local, para ajudar na identificação e punição dos responsáveis pela confusão.

Segundo a Polícia Civil, não houve por ora registro da ocorrência até a tarde deste domingo, 9, mas a 93ª Delegacia de Polícia, de Volta Redonda, abriu um procedimento para investigar o caso.

