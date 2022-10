Shakira anuncia data de lançamento da música 'Monotonía'

Por Estadão - Estadão 3

Shakira anunciou neste domingo, 9, a data de lançamento de sua nova música Monotonía. A faixa é uma parceria com o artista porto-riquenho Ozuna e chega nas plataformas digitais no dia 19 de outubro.

No sábado, 8, a artista já havia divulgado um teaser do clipe. A prévia expõe um coração anatômico ensanguentado no chão. O órgão é pisoteado por um sapato masculino, enquanto, ao fundo, uma mulher parece tentar resgatá-lo.

“Nunca disse nada, mas me doía. Eu sabia que isso aconteceria”, escreveu Shakira na legenda da publicação.

Como parte da divulgação do trabalho, a artista já havia divulgado trechos da canção nas redes sociais.

“Não foi culpa sua, nem culpa minha. Foi culpa da monotonia”, dizia o trecho compartilhado.

O lançamento acontece em meio a repercussões do fim de seu casamento com Gerard Piqué. O zagueiro do Barcelona e a cantora colombiana anunciaram oficialmente o fim do relacionamento em 4 de junho. Eles são pais de Milan, 9, e Sasha, 7.

