Vítor Pereira diz contar com Cássio na final e projeta: 'Tudo pode acontecer'

Estadão

A primeira partida da final da Copa do Brasil entre Corinthians e Flamengo acontece nesta quarta-feira, às 21h45. O resultado positivo diante do Athletico-PR pelo Brasileirão permitiu que o técnico Vítor Pereira analisasse principalmente a decisão do torneio mata-mata. O português jogou o favoritismo para o lado rubro-negro, mas disse que em uma final fatores imprevisíveis podem mudar quem ficará com a taça.

“É uma final. Aqui no Brasil não é jogo único. Para mim, final deveria ser um jogo só, mas aqui tem ida e volta. Temos de fazer um bom jogo em casa. Um jogo no nosso melhor nível contra uma equipe que tem argumentos, mas nós também os temos. Jogar aqui em Itaquera não é fácil, com a pressão da nossa torcida. Portanto, se olharmos para o orçamento e elenco, provavelmente haverá algum favoritismo. Mas final é final, e tudo pode acontecer”, avaliou Vítor Pereira.

O treinador português também indicou sua percepção sobre vantagens e desvantagens por fazer o primeiro jogo da final da Copa do Brasil como mandante. Para Vítor Pereira, o resultado moldará essa noção, mas a força da torcida pode ajudar o Corinthians a carregar um importante placar para o Maracanã.

“Se fizermos um bom resultado, será bom (ter jogado em casa a primeira partida). Nossa torcida vale muito. É uma força muito grande e quarta estaremos juntos, determinados, humildes, com espírito de equipe, sabendo das capacidades nossas e do adversário, e vamos dar o nosso melhor”, explicou.

CÁSSIO

O goleiro Cássio foi poupado do duelo com o Athletico-PR sem grandes explicações por parte do Corinthians. Nas redes sociais, a preocupação do torcedor era crescente com a chance de não contar com o ídolo para a decisão da Copa do Brasil. Vítor Pereira explicou a situação do arqueiro e pôde acalmar um pouco os ânimos dos corintianos.

“O Cássio de fato sofreu um traumatismo no pé. Hoje ele já esteve em campo com muito menos dor. Fez algo de trabalho, portanto estou contando com ele para a final”, contou o treinador. O goleiro seguirá com as atividades internas e no gramado e sua condição só será definida no dia do jogo.

Vítor Pereira entende ter feito o máximo possível para gerir o elenco para que não houvesse problemas musculares por fadiga. Ele não ficou completamente satisfeito, mas espera que todos estejam 100% diante do Flamengo.

“Fizemos alguma gestão de energia. Não exatamente a que eu queria, mas fizemos alguma. Para gerir na totalidade, o Fausto Vera deveria sair no intervalo, e o Balbuena aos 60 minutos. Mas o jogo não estava fácil e tivemos de mantê-los. Mas espero que na quarta-feira todos estejam no seu melhor nível”, expôs o treinador, que também falou sobre seu futuro, ainda incerto, na equipe alvinegra.

“Voltarei a falar com o Duílio, mas no timing certo. Enquanto isso, estarei de corpo e alma e com paixão a dar tudo pelo clube e depois tomarei uma decisão, mas tem a ver com a minha família. Se minha família não estiver bem (satisfeita), por muito que eu queira ficar… Vamos ver. Se eu sentir essa estabilidade… Eu sei o que quero, vamos ver se é possível”, contou Vítor Pereira, cujo contrato se encerra ao término da temporada.

Marcos Antomil

Estadao Conteudo

