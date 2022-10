Invicto em casa, Vasco bate Novorizontino e mantém vantagem no G-4 da Série B

Por Estadão - Estadão 6

O Vasco demonstrou mais uma vez sua força em São Januário nesta Série B do Campeonato Brasileiro, mantendo a invencibilidade como mandante. Na noite deste sábado, recebeu o Novorizontino pela 34ª rodada e venceu, por 3 a 0, com gols de Figueiredo e Marlon Gomes, ambos vindos da base, e Léo Matos.

Com o resultado, o Vasco se mantém na quarta colocação, agora com 55 pontos, quatro a mais do que o Ituano, que venceu o Guarani por 2 a 1. Além disso, são 17 jogos do Vasco como mandante, com 11 vitórias e seis empates.

O Novorizontino, por outro lado, que vinha fazendo boa campanha, agora não consegue espantar a má fase. São quatro jogos sem vencer, sendo três derrotas, e a permanência na 16ª colocação, com 37 pontos, um a mais do que o CSA, primeiro time da zona de rebaixamento.

Mesmo jogando em casa, o Vasco demorou um pouco para criar uma chance clara, mas conseguiu em cobrança de escanteio. Nenê bateu e Danilo Boza desviou na primeira trave, quase marcando. Depois, Marlon Gomes recebeu na área e tocou para Andrey, que girou rápido e tocou para Eguinaldo. O atacante chutou de primeira e acertou a trave.

O Novorizontino teve algumas chegadas, principalmente na bola parada, mas nada que assustasse a defesa vascaína. E, aos 44 minutos, o Vasco contou com o talento individual de Figueiredo para abrir o placar. Ele ficou com rebote fora da área e chutou colocado, para marcar um golaço.

Na volta para o segundo tempo, o Vasco deixou a situação ainda mais confortável para inflamar São Januário. Nenê ficou com a bola na esquerda e cruzou para a área, achando Marlon Gomes, que dominou e fez 2 a 0 com somente 38 segundos.

O segundo gol esfriou ainda mais o Novorizontino, que até assustou em cabeçada de Willean Lepo, mas não conseguiu reagir. O técnico Jorginho promoveu mudanças no Vasco, incluindo o meia Sarrafiore, que não jogava há mais de um ano por conta de lesão no joelho. Para deixar a torcida ainda mais tranquila, os cariocas selaram a vitória ao fazer 3 a 0, aos 42 minutos. Luiz Henrique cobrou escanteio e Léo Matos subiu alto para marcar de cabeça.

O primeiro a voltar a campo pela 35ª rodada é o Novorizontino, que recebe o Náutico no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), às 21h30 da próxima sexta-feira. No domingo, às 16h, o Vasco estará em Recife (PE), onde joga com o Sport, na Ilha do Retiro.

FICHA TÉCNICA

VASCO 3 X 0 NOVORIZONTINO

VASCO – Thiago Rodrigues; Léo Matos, Danilo Boza, Anderson Conceição (Zé Vitor) e Edimar (Luiz Henrique); Yuri Lara (Bruno Tubarão), Andrey Santos, Marlon Gomes e Nenê (Sarrafiore); Eguinaldo e Figueiredo (Gabriel Pec). Técnico: Jorginho.

NOVORIZONTINO – Vinícius Almeida; Willean Lepo, Wálber, Ligger (Reverson) e Paulinho; Jhony Douglas, Ramón Martínez (Danielzinho) e Gustavo Bochecha (Luiz Henrique); Douglas Baggio, Bruno Costa (Hélio) e Ronald (Cléo Silva). Técnico: Mazola Júnior.

GOLS – Figueiredo, aos 45 minutos do primeiro tempo; Marlon Gomes, aos 38 segundos, e Léo Matos, aos 42 do segundo.

ÁRBITRO – Caio Max Augusto Vieira (RN).

CARTÕES AMARELOS – Léo Matos e Edmar (Vasco); Willean Lepo, Ligger e Gustavo Bochecha (Novorizontino).

RENDA – R$ 556.930,00.

PÚBLICO – 19.628 pagantes (20.533 presentes).

LOCAL – São Januário, no Rio (RJ).

