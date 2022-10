Coreia do Norte diz que retorno de porta-aviões dos EUA agrava tensões

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

Advertisement

O Ministério da Defesa da Coreia do Norte alertou neste sábado que a redistribuição de um porta-aviões pelos Estados Unidos, perto da Península Coreana, está causando um “respingo negativo consideravelmente grande” na segurança regional. O país vem defendendo seus recentes testes de mísseis como uma “reação justa” às intimidações dos exercícios militares entre seus rivais.

Continua depois da publicidade

A declaração acontece um dia depois que o porta-aviões de propulsão nuclear USS Ronald Reagan iniciou uma rodada de exercícios navais com navios de guerra sul-coreanos na costa leste da península. O Reagan e seu grupo de batalha retornaram à área depois que a Coreia do Norte disparou um poderoso míssil sobre o Japão no início desta semana para protestar contra o treinamento anterior do grupo de porta-aviões com a Coreia do Sul.

“As forças armadas da Coreia do Norte estão se aproximando seriamente do desenvolvimento preocupante da situação atual”, disse um porta-voz não identificado do Ministério em comentários divulgados pela mídia estatal. Ele também chamou o retorno de Reagan de “uma espécie de blefe militar” para emitir um alerta sobre a “reação justa” da Coreia do Norte aos “exercícios militares conjuntos extremamente provocativos e ameaçadores dos EUA e da Coreia do Sul”.

A Coreia do Norte considera os exercícios militares dos EUA e da Coreia do Sul como um ensaio de invasão e é especialmente sensível se esses exercícios envolverem ativos estratégicos dos EUA, como um porta-aviões. Fonte: Associated Press

Continua depois da publicidade

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].