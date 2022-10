Djokovic garante presença na final do ATP de Astana após desistência de Medvedev

Por Estadão - Estadão 7

Novak Djokovic está na final do ATP 500 de Astana. A classificação para a decisão, no entanto, veio de forma inusitada, já que, neste sábado, Daniil Medvedev sentiu uma lesão muscular na perna e acabou abandonando a semifinal. O duelo estava empatado por 1 a 1 com o tenista russo vencendo o primeiro set (6/4) e Djoko igualou a disputa ganhando o segundo (7/6 com 8/6 no tie-break).

A final acontece neste domingo e o sérvio terá como adversário na disputa do título Stéfanos Tsitispas. Na outra semifinal, o tenista grego superou Andrey Rublev por 2 sets a 1 (parciais de 4/6, 6/4 e 6/3) em duas horas e dez minutos de partida.

O abandono do rival na semifinal surpreendeu Djokovic, que não percebeu sinal de desgaste de Medvedev na quadra. “Ele parecia bem. Nos últimos sete, oito pontos, ele estava mais lento, mas é um choque (a interrupção dessa maneira). Eu estava pronto para jogar o terceiro set. Espero que a lesão dele não seja séria”, comentou o sérvio.

A classificação para a decisão do ATP de Astana confirma o bom momento de Djoko. Atual número sete do mundo, ele foi campeão na última semana em Tel Aviv superando Marin Cilic. Antes, em Wimbledon, ele voltou a levantar o título em cima de Nick Kyrgios.

No jogo, Medvedev obteve duas quebras de serviço e abriu 5/4. Nole tentou a reação no game seguinte para se manter vivo no set, mas acabou perdendo por 6/4.

Na segunda parcial, a disputa foi bem equilibrada e teve de ser decidida no tie-break com o sérvio igualando o jogo em 1 set a 1. No que seria a volta para o terceiro set o russo acabou surpreendendo a todos alegando uma lesão muscular para abandonar a semifinal.

