AngloGold eleva nível de alerta de barragem em Santa Bárbara, em MG

A mineradora AngloGold elevou para nível 1 o alerta de segurança da barragem CDS II, no município mineiro de Santa Bárbara, na região metropolitana de Belo Horizonte. “Após inspeção de rotina, a equipe técnica identificou trinca, de centímetros de largura, na barragem, o que é comum em uma estrutura que passa por obras de reforço”, diz a empresa em comunicado.

A elevação do nível de alerta para 1 é preventiva e, conforme a companhia, seguirá até a apresentação dos estudos e análises da auditoria externa especializada.

Esse nível de alerta não exige o acionamento de sirenes ou a evacuação da zona de autossalvamento porque não há risco iminente de rompimento, informa a AngloGold.

Técnicos da Agência Nacional de Mineração (ANM) realizaram ontem uma vistoria no local. “Salientamos que as autoridades competentes estão sendo envolvidas”, afirmou a empresa em nota. Além disso, a mineradora ressaltou que a barragem conta com todas as licenças legais, além da declaração de condição de estabilidade emitida por auditoria externa em setembro de 2022.

Juliana Garçon

