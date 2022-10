Críticos de Bolsonaro ironizam erro de grafia em perfil: 'Sírio de Nazaré'

Por Estadão - Estadão 13

Críticos do presidente Jair Bolsonaro (PL) usaram as redes sociais para ironizar um erro de grafia em publicação no perfil do chefe do Executivo federal no Instagram. O candidato à reeleição, que visita o Pará neste sábado, 8, para acompanhar o Círio de Nazaré, escreveu “Sírio de Nazaré” ao publicar uma foto acompanhando a procissão.

“Ei, Bolsonaro! Sei que você não conhece nada sobre o país que governa, mas pelo menos deveria saber escrever o nome da maior manifestação religiosa do mundo. Sua ignorância e desrespeito com a Amazônia está cada dia mais evidente. Tenha respeito com a devoção dos cristãos”, escreveu o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) no Twitter.

“Sírio é quem nasce na Síria. Círio de Nazaré. É que digo: é um falso religioso, que nada conhece da fé cristã e nunca leu a Bíblia”, publicou o ex-governador do Maranhão Flávio Dino (PSB) na mesma rede social. O perfil de Bolsonaro corrigiu o erro alguns minutos depois.

A presença de Bolsonaro rendeu críticas do governador do Estado, Helder Barbalho (MDB). “O Círio de Nazaré é algo absolutamente intocável, algo que nenhum político tem o direito de se apropriar”, afirmou. Barbalho anunciou apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno da eleição presidencial.

Em participação até então tímida, o presidente acompanhou a romaria dentro da corveta da Marinha Garnier Sampaio e saiu logo depois em uma embarcação menor.

