Explosão destrói parte de ponte de Kerch que liga Crimeia à Rússia

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Um caminhão-bomba causou, neste sábado, um incêndio e o desabamento de parte da ponte de Kerch, que liga a Crimeia à Rússia, danificando uma importante via de abastecimento entre Moscou e o sul da Ucrânia. Autoridades russas dizem que o caminhão explodiu, incendiando sete tanques de combustível em trens de carga.

Continua depois da publicidade

O presidente do parlamento regional da Crimeia, apoiado pelo Kremlin, acusou imediatamente a Ucrânia, embora o Kremlin não tenha atribuído a culpa ao país em guerra. Autoridades ucranianas já haviam feito ameaças de ataque à ponte, mas Kiev, até o momento, não reivindicou a responsabilidade. O ato ocorreu um dia depois que o presidente russo, Vladimir Putin, completou 70 anos. Putin ordenou uma investigação oficial sobre a causa do incêndio.

A ponte rodoviária e ferroviária é a mais longa da Europa, com 19 quilômetros, e foi construída por ordem do presidente Vladimir Putin e inaugurada em 2018. Se trata da única via ligando a Crimeia à Rússia, usada principalmente para transportar equipamentos militares para as forças armadas russas na Ucrânia.

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].