Criciúma se aproxima do G-4 e deixa Náutico virtualmente rebaixado para a Série C

Depois de seis anos, o Náutico praticamente selou seu retorno à Serie C do Campeonato Brasileiro. O virtual rebaixamento foi sacramentado nesta sexta-feira à noite, quando o time pernambucano foi derrotado por 2 a 1 pelo Criciúma no estádio Heriberto Hülse, em jogo válido pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com quatro rodadas restantes, o time pernambucano mesmo vencendo seus jogos ainda terá que contar com tropeços de seus concorrentes mais diretos. Uma missão quase impossível. Caso a matemática confirme, o clube terá acumulado dois rebaixamentos à Série C, em um período de cinco anos, uma vez que a última queda ocorreu em 2017.

Com 30 pontos, o Náutico é o lanterna da competição, com 20 derrotas – é o time que mais perdeu e com a pior defesa (são 54 gols sofridos). A última vitória foi há quatro meses. Desde então, acumula apenas um empate e 11 derrotas, dez delas consecutivas. A última vitória fora de casa aconteceu na décima rodada, dia 4 de junho, diante do Brusque por 2 a 1, em Santa Catarina.

Por outro lado, a vitória mantém o sonho do acesso do Criciúma vivo. Com 49 pontos, o time está há três pontos do Vasco, quarto colocado da competição. Agora tem que secar o time carioca diante do Novorizontino, neste sábado, em São Januário.

O Criciúma volta a jogar somente no sábado (15) diante do Ituano, novamente em casa, pela 35ª rodada da Série B. O Náutico entra em campo um dia antes, na sexta-feira (14) contra o Novorizontino, em Novo Horizonte.

O JOGO

O Náutico se retraiu e marcou forte desde o início, dificultando as investidas ofensivas do Criciúma, que procurou pressionar desde o início. Sem conseguir chegar ao ataque, o time catarinense foi alçando bola na área e foi assim, aos 19 minutos, que abriu o marcador. Após cruzamento, Hygor subiu sozinho para cabecear para o fundo do gol.

Atrás no marcador, o Náutico saiu da defesa e passou a chegar mais ao ataque e aos 27 minutos empatou a partida. Após cruzamento de João Lucas, Everton Brito subiu mais alto do que a defesa catarinense e cabeceou para empatar.

O Criciúma pressionou desde o início do segundo tempo, mas não tinha objetividade na hora de finalizar. O time catarinense buscava o gol, mas aos 18 minutos quase viu Amarildo marcar de cabeça para o Náutico em contra-ataque após passe de Jean Carlos. O time pernambucano chegou novamente aos 21, quando Jean Carlos quase fez gol olímpico. Aos 24, Jobson foi expulso após ofender o árbitro. Com a expulsão, o time catarinense pressionou ainda mais. Aos 29, Hygor marcou e teve o gol anulado, porque Helder estava impedido.

Aos 33, o Criciúma finalmente marcou. Após cruzamento, Jean saiu mal e socou a bola nos pés de Lohan que mandou para o gol para fazer 2 a 1. No final, na base da vontade, o Náutico quase chegou ao empate com Lohan, mas Jean fez a defesa e salvou o time catarinense.

FICHA TÉCNICA

CRICIUMA 2 X 1 NÁUTICO

CRICIÚMA – Gustavo; Cristovam (Claudinho), Rodrigo, Rayan (Oswaldo Henríquez) e Marcelo Hermes (Hélder); Rômulo, Arilson e Ítalo Melo; Hygor, Caio Dantas (Lohan) e Fellipe Mateus (Lucas Poletto). Técnico: Claudio Tencatti.

NÁUTICO – Jean; Victor Ferraz, Anilson, Arthur Henrique e João Lucas; Djavan (Thomaz), Jobson, Richard Franco (Júnior Tavares) e Jean Carlos (Júlio Vitor); Everton Brito (Ralph) e Amarildo (Pedro Vitor). Técnico: Dado Cavalcanti.

GOLS – Hygor, aos 19, e Everton Brito, aos 27 minutos do primeiro tempo; Lohan, aos 32 do segundo.

ÁRBITRO – Diego Pombo Lopez (BA).

CARTÕES AMARELOS – Fellipe Mateus(Criciúma). Ralph, Junior Tavares e Anilson (Náutico).

CARTÃO VERMELHO – Jobson (Criciúma).

RENDA – R$ 182.020,00.

PÚBLICO – 9.799 total.

LOCAL – Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).

