Brasil festeja boa combinação de saque e bloqueio e quer repetição contra Bélgica

A seleção brasileira de vôlei sabia que teria dificuldades na casa da Holanda nesta sexta-feira. Mesmo diante de uma rival forte e empolgada pelo apoio das arquibancadas, a equipe dirigida por José Roberto Guimarães mostrou superação e festejou o sucesso na combinação de saque e bloqueio, garantindo vitória por 3 a 0 no Campeonato Mundial. Neste sábado, por vaga às quartas, a expectativa é que a tática seja repetida com a mesma perfeição, diante da Bélgica.

Para acabar com as chances de vaga às quartas das holandesas, a seleção brasileira ergueu a parede em Roterdã e fez 17 pontos de bloqueio, sendo nove de Carol, principal destaque no quesito na competição e uma das jogadoras mais regulares do Brasil.

“O time todo estava muito atento e focado nesse jogo contra a Holanda. O nosso bom saque ajudou o trabalho do bloqueio”, reconheceu Carol, responsável por 15 pontos da equipe. “Quando amortecemos no bloqueio e conseguimos transformar isso em contra-ataques, nosso jogo acaba fluindo ainda mais. A equipe está de parabéns pela partida”, comemorou.

Mais uma vez a maior pontuadora do time, desta vez com 19 bolas certeiras, Gabi não conseguiu conter a euforia pelo triunfo. “Foi uma vitória importante. Apesar do placar de 3 sets a 0, foi um jogo difícil. A Holanda nos pressionou o tempo todo no saque”, avaliou. “Fiquei feliz pela nossa lucidez nos momentos de pressão e dificuldade. Nosso saque funcionou muito bem e ajudou o nosso bloqueio”, seguiu as palavras da amiga Carol.

A capitã fez questão de ressaltar o poder de bloqueio brasileiro. “Fizemos 17 pontos de bloqueio na partida e isso é um número muito bom”, exaltou. Gabi. “Conseguimos neutralizar as jogadoras de extremidade da Holanda. Agora, temos uma partida difícil contra a Bélgica, que conta com a Herbots (ponteira) que tem feito a diferença na competição. Vamos com tudo para esse jogo para buscarmos a nossa classificação.”

Zé Roberto também era só satisfação com a defesa brasileira. “O importante foi a mobilização do nosso sistema defensivo. Subimos muitas bolas na defesa. Também fizemos 17 pontos de bloqueio. Só a Carol fez nove nesse fundamento, o que é muito significativo”, comentou o técnico.

Zé Roberto ainda avaliou outros pontos da equipe. E revelou o que precisa melhorar. “Os contra-ataques estão saindo, mas em alguns momentos do jogo levamos quatro pontos seguidos e isso não pode acontecer nas próximas partidas”, reconheceu. “Agora vamos jogar com a Bélgica, que vem fazendo uma boa competição desde o início. A Herbots está voando, tem recebido muitas bolas e correspondido. Vamos precisar de muita concentração para vencer e garantir a nossa classificação.”

