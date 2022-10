Datafolha: Aprovação da gestão Bolsonaro sobe a 37%; reprovação cai a 40%

Por Estadão - Estadão 6

O governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) registrou crescimento na avaliação positiva, de acordo com pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 7.

No levantamento, os que consideram a gestão de Bolsonaro ruim ou péssima somam 40% dos entrevistados – antes, eram 44%. Já a avaliação dos que classificam como ótima ou boa avançou, chegando a 37% (eram 31% no levantamento anterior); 22% avaliam como regular (eram 24%).

Certeza do voto

Ainda segundo o Datafolha, 93% dos eleitores dizem ter certeza da opção de voto no segundo turno da eleição presidencial. Entre os eleitores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 95% estão convictos do voto. Já entre os que apoiam Bolsonaro a certeza é de 94%. Aqueles que declararam que podem mudar de voto são 7%.

A pesquisa com as intenções de voto foi realizada com 2.884 eleitores em 179 cidades do País. O levantamento foi contratado pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo,com registro no TSE sob o número BR-02012/2022 e tem margem de erro de dois pontos porcentuais para mais ou menos.

Bruno Luiz, Daniel Galvão e Igor Soares, especial para o Broadcast Político

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

