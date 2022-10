Botafogo vence Avaí de virada e segue longe da zona de rebaixamento do Brasileiro

Por Estadão - Estadão 6

De virada o Botafogo voltou a vencer para continuar distante da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Na noite desta quinta-feira, pela 30ª rodada, o time carioca venceu o Avaí por 2 a 1. Depois de Bissoli abrir o placar de pênalti, o zagueiro Víctor Cuesta e o atacante Tiquinho Soares viraram o placar.

Com o resultado, o Botafogo se recuperou da derrota sofrida para o líder Palmeiras, por 3 a 1, na rodada passada e agora aparece na nona colocação com 40 pontos. O Avaí chegou à terceira derrota seguida e continua na zona de rebaixamento, em 19º com 28 pontos. Três atrás do Coritiba, que tem 31 e é o primeiro time fora da degola.

O Avaí não demorou para abrir o placar. Aos sete minutos, Bissoli deixou Júnior Santos na saudade e cruzou na área. Mas, no lance, levou um empurrão. Depois de analisar o VAR, o árbitro mineiro Paulo Cesar Zanovelli marcou pênalti. O próprio camisa 77 do time catarinense foi para a cobrança e não desperdiçou, mandando a bola no ângulo direito do goleiro.

A partir daí, o Botafogo se mandou ao ataque em busca do empate e nos minutos finais, acabou tendo um gol anulado. Victor Cuesta lançou Júnior Santos na área, que dominou no peito e bateu de canhota, mas como estava impedido, o árbitro invalidou o gol.

Na volta do intervalo, o Botafogo conseguiu virar a partida em dez minutos. Aos três, Marçal cruzou na medida para Victor Custa, que só teve o trabalho de testar para o fundo das redes, sem chances para o goleiro Vladimir. Aos 10 minutos, em um novo escanteio, Tiquinho Santos mostrou oportunismo para pegar o rebote e completar para o gol.

O time visitante ainda teve algumas oportunidades de fazer o terceiro. A melhor delas veio aos 26, quando Jeffinho bateu da entrada da área e Vladimir fez a defesa parcial. No rebote, Victor Sá tentou completar, mas o goleiro salvou mais uma vez o Avaí. Nos minutos finais, o Botafogo apenas controlou a vitória por 2 a 1.

Os dois times voltam a campo no próximo domingo, às 16h, para a disputa da 31ª rodada do Brasileirão. Fora de casa, o Botafogo visita o São Paulo no Morumbi. O Avaí encara o Fortaleza, na Arena Castelão.

FICHA TÉCNICA

AVAÍ 1 X 2 BOTAFOGO

AVAÍ – Vladimir; Kevin, Bressan (Rodrigo Freitas), Rafael Vaz (Jean Cléber) e Bruno Cortez; Mateus Sarará (Jean Pyerre), Raniele e Bruno Silva (Lucas Ventura); Muriqui (Rômulo), William Pottker e Bissoli. Técnico: Lisca.

BOTAFOGO – Gatito Fernández; Rafael, Adryelson, Víctor Cuesta e Marçal; Tchê Tchê (Danilo Barbosa), Gabriel Pires (Jacob Montes) e Eduardo; Jeffinho (Philipe Sampaio), Tiquinho Soares (Matheus Nascimento) e Júnior Santos (Victor Sá). Técnico: Luís Castro.

GOLS – Bissoli, aos 10 minutos, do primeiro tempo e Victor Cuesta, aos três e Tiquinho Soares, aos 10 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Paulo Cesar Zanovelli (MG).

CARTÕES AMARELOS – Bruno Silva e William Pottker (Avaí). Jeffinho, Marçal, Víctor Cuesta e Rafael (Botafogo).

RENDA – R$ 209.806,00.

PÚBLICO – 6.907 torcedores.

LOCAL – Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).

