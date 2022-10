Meia-atacante Fessin não treina e segue como desfalque na Ponte Preta

Por Estadão - Estadão 4

A Ponte Preta segue sem um de seus principais jogadores na Série B do Campeonato Brasileiro. No treino desta quinta-feira, o técnico Hélio dos Anjos ainda não pôde contar com o meia-atacante Fessin, que se recupera de uma lesão muscular na coxa direita.

Fessin se contundiu na derrota para o Cruzeiro por 4 a 1, no Moisés Lucarelli. Quando deixou o campo, o time campineiro vencia por 1 a 0. Ele esteve fora também no revés por 2 a 1 frente ao Sampaio Corrêa, na última segunda-feira, no Castelão.

Sem Fessin, Hélio dos Anjos seguirá apostando em Ribamar no setor ofensivo. Ele formará a dupla de ataque com Lucca, vice-artilheiro da Série B.

Mas nem tudo é notícia ruim na Ponte Preta. Igor Formiga, que sofreu um corte no supercílio, treinou normalmente e está confirmado entre os titulares da equipe campineira.

Com isso, a Ponte Preta vai entrar em campo com: Caíque França, Igor Formiga, Mateus Silva, Fábio Sanches e Artur; Felipe Amaral, Léo Naldi, Wallisson e Elvis; Ribamar e Lucca.

A Ponte Preta volta a campo no sábado, às 19h, frente ao Vila Nova, no Moisés Lucarelli. O time alvinegro ocupa a décima posição, com 43 pontos. O Vasco, em quarto, tem 52.

