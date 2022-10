Pablo marca nos acréscimos e salva Athletico-PR de derrota diante do Fortaleza

Por Estadão - Estadão 3

Em uma fraca apresentação na Arena da Baixada, o Athletico-PR escapou de derrota diante do Fortaleza graças a um gol de Pablo, nos acréscimos, nesta quarta-feira. Thiago Galhardo havia aberto o placar para os cearenses.

Com o empate, o Athletico-PR segue no sexto lugar do Brasileirão, agora com 48 pontos. Já o Fortaleza, em ascensão, perdeu a chance de se aproximar do grupo de times que sonham com vaga na Libertadores de 2023: é o nono, com 38 pontos, ainda com riscos de rebaixamento.

O primeiro tempo foi bastante movimentado e com os dois times indo ao ataque. Logo aos nove minutos, Terans foi até a linha de fundo e cruzou para Nicolás Hernández cabecear para as redes. Contudo, o lance foi checado pelo VAR e a arbitragem anulou o gol, pois a bola teria saído após o cruzamento.

Apesar do susto, o Fortaleza não ficou atrás e respondeu à altura aos 14. Thiago Galhardo passou pela marcação e finalizou cruzado. Lucas Sasha tentou desviar no meio do caminho, enganou o goleiro Bento e a bola foi direta para dentro do gol do time paranaense.

Antes do intervalo, os dois times voltaram a criar chances. Aos 25, Canobbio ficou com sobra dentro da área e finalizou, mas não contava com desvio de cabeça do zagueiro Marcelo Benevenuto. Já o Fortaleza chegou aos 31, quando o lateral Brítez, sozinho na pequena área, mandou pela linha de fundo.

No segundo tempo, o nível técnico da partida caiu drasticamente. Consequentemente, Athletico-PR e Fortaleza pouco fizeram com a bola nos pés, gerando muitas vaias dos torcedores paranaenses na arquibancada e gritos de ‘raça, raça’ como forma de cobrança.

Pressionado, o Athletico-PR se lançou ao ataque no fim da partida. Aos 34, Vitor Bueno chutou forte de fora da área, mas no centro do gol e sem dificuldades para Fernando Miguel. No sufoco, os paranaenses empataram. Aos 46, Pablo aproveitou sobra dentro da área e marcou, dando números finais ao confronto.

O Athletico-PR volta a campo no sábado para enfrentar o Corinthians, às 21 horas, na Neo Química Arena, em São Paulo. Enquanto o Fortaleza, no domingo, receberá o Avaí, às 16 horas, na Arena Castelão, em Fortaleza.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR 1 X 1 FORTALEZA

ATHLETICO-PR – Bento; Orejuela (Khellven), Thiago Heleno, Nicolás Hernández e Pedrinho; Erick (Christian), Fernandinho e Terans (Vitor Bueno); Canobbio (Rômulo), Pablo e Vitinho (Cuello). Técnico: Luiz Felipe Scolari.

FORTALEZA – Fernando Miguel; Tinga, Marcelo Benevenuto (Ceballos), Titi e Brítez; Lucas Sasha, Caio Alexandre e Lucas Crispim (Hércules); Pedro Rocha (Moisés), Thiago Galhardo (Robson) e Romarinho. Técnico: Juan Vojvoda.

GOLS – Thiago Galhardo, aos 14 minutos do primeiro tempo. Pablo, aos 46 do segundo.

ÁRBITRO – Rafael Rodrigo Klein (RS).

CARTÕES AMARELOS – Thiago Heleno e Cuello (Athletico-PR); Ceballos (Fortaleza).

PÚBLICO – 16.441 pagantes.

RENDA – R$ 262.345,00.

LOCAL – Arena da Baixada, em Curitiba (PR).

